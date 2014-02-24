Как судебные приставы помогают отмывать деньги

Финансовые эксперты рассказали о появлении в России новой схемы отмывания денег. При этом, вывод денежных средств происходит с помощью Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и, по сути, является законным. По сути, новый алгоритм отмывания денег – модификация "молдавской" схемы хищения, которая использовалась мошенниками в 2010-2013 годах, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников банковского рынка. Суть метода состоит в том два юридических лица договариваются о взыскании долга. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность. А резидент в роли российской компании соглашается на эти условия. В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денег со счета должника.Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, после чего деньги со счета должника переводятся на счет службы, а затем перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, деньги отмываются через государственную структуру, которая защищает ее на законодательном уровне. В Банке России подтвердили, что знают об этой проблеме. По информации регулятора, с помощью этих махинаций в 2016 году на заграничные счета были переведены 16 миллиардов рублей, а всего суды приняли решение по таким схемам на 37 миллиардов рублей. При этом, ни суды, ни ФССП, ни банки не имеют достаточных полномочий, чтобы проверить суть сделки и помешать мошенникам.
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Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»