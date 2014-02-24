Как Трамп может повлиять на выборы в России

До, во время и уже после выборов президента США многие политологи рассказывали, что определенное влияние на ход избирательной кампании тем или иным способом оказала Россия. Как бы то ни было, на своих дебатах кандидата говорили о Москве едва ли не чаще, чем о внутренних проблемах. Эксперты считают, что новый глава Белого дома теперь может оказать косвенное влияние уже на выборы президента России."На чем будет фокус: на внешней или внутренней политике? Это зависит не только от развития ситуации в стране", – цитирует URA.Ru директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова. "Мы – часть большого мира, в котором происходят постоянные и труднопредсказуемые изменения", – добавил он. И во многом внешнеполитические условия зависят от действий Вашингтона."В конце концов, США возглавил самый непредсказуемый политик. Поэтому мы предсказуемо ожидаем непредсказуемости. И, конечно, это наложит большой отпечаток на российские выборы 2018 года", – подчеркнул Валерий Федоров.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»