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Как Трамп превращается в комика
17 февраля 2017, пятница, 15:58 – ИА СОЧИ-24
По мнению Трампа, американские СМИ развернули "кампанию
ненависти" против него и публикуют одни фейковые новости. В частности, глава
Белого дома назвал ерундой, фальшивкой, мошенничеством и уловкой материалы о
якобы имевших место связях его предвыборного штаба с Россией. Заодно Трамп обвинил журналистов в том, что их
ложь мешает ему поладить с Москвой.
Западные СМИ не заставили себя долго ждать и нанесли Трампу
ответный удар. Вашингтонский репортер британской газеты Guardian, присутствовавший
на пресс-конференции, назвал выступление главы государства экстравагантным. По мнению
журналиста, Трамп больше походил на комика, чем на президента.
New York Times считает, что речь Трампа прошла под
знаком необычайно неподготовленной и агрессивной самозащиты. "Местами он
был резок, говорил бессвязно, был по-обычному хвастлив, хотя ощущалось, что он
в значительной степени уязвлен тем, что о нем говорят", – пишет
влиятельная газета.
Портал Business Insider отмечает, что из 76 минут пресс-конференции лишь 56 секунд Трамп отвел заглавной теме выступления -
номинации Александра Акосты на пост министра труда. Все остальное, по мнению
журналистов, войдет в историю как "одно из самых сюрреалистических и
беспрецедентных выступлений за 228 лет жизни института президентства в
США".
Газета Washington Post подметила, что Трамп нанес свой классический
удар, а именно пропустил мимо сложные новости, создав свою. Проблемными для
президента газета считает сведения о связях администрации с Россией. Впрочем, некоторые издания посчитали троллинг, который
устроил глава государства журналистам, расчетливой работой со своей целевой аудиторией. "Это
был Трамп во всей красе – яркий, страстный, настойчивый. Он знает, как работать
с медиа и как "завести" сторонников" – так прокомментировал
сказанное Трампом журналист Fox News Говард Курц.
В России выступление Трампа на пресс-конференции никак не
прокомментировали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что
в Кремле не имеют возможности смотреть каждый брифинг главы США Дональда
Трампа при всем уважении к нему. "У Кремля очень много дел внутри страны,
и эти дела гораздо важнее для нас, чем пресс-конференции президента США",
– сказал Песков.
Дональд Трамп неоднократно критиковал СМИ за то, что они
публикуют информацию, не соответствующую действительности. К примеру, издание
BuzzFeed он назвал "кучей мусора" и "очень нечестными
людьми" и пригрозил его сотрудникам ответственностью за публикацию ложных
сведений. А на своей первой пресс-конференции после избрания президентом США Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста CNN, назвав телеканал поставщиком фейковых
новостей.
Источник:
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