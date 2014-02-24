Как Трамп превращается в комика

17 февраля 2017, пятница, 15:58 – ИА СОЧИ-24



Как Трамп превращается в комика

Западные журналисты болезненно отреагировали на слова, сказанные Дональдом Трампом на последней пресс-конференции. Ее значительную часть президент США посвятил проблеме фейковых новостей и обвинениям в адрес представителей прессы.По мнению Трампа, американские СМИ развернули "кампаниюненависти" против него и публикуют одни фейковые новости. В частности, главаБелого дома назвал ерундой, фальшивкой, мошенничеством и уловкой материалы оякобы имевших место связях его предвыборного штаба с Россией. Заодно Трамп обвинил журналистов в том, что ихложь мешает ему поладить с Москвой.Западные СМИ не заставили себя долго ждать и нанесли Трампуответный удар. Вашингтонский репортер британской газеты Guardian, присутствовавшийна пресс-конференции, назвал выступление главы государства экстравагантным. По мнениюжурналиста, Трамп больше походил на комика, чем на президента.New York Times считает, что речь Трампа прошла подзнаком необычайно неподготовленной и агрессивной самозащиты. "Местами онбыл резок, говорил бессвязно, был по-обычному хвастлив, хотя ощущалось, что онв значительной степени уязвлен тем, что о нем говорят", – пишетвлиятельная газета.Портал Business Insider отмечает, что из 76 минут пресс-конференции лишь 56 секунд Трамп отвел заглавной теме выступления -номинации Александра Акосты на пост министра труда. Все остальное, по мнениюжурналистов, войдет в историю как "одно из самых сюрреалистических ибеспрецедентных выступлений за 228 лет жизни института президентства вСША".Газета Washington Post подметила, что Трамп нанес свой классическийудар, а именно пропустил мимо сложные новости, создав свою. Проблемными дляпрезидента газета считает сведения о связях администрации с Россией. Впрочем, некоторые издания посчитали троллинг, которыйустроил глава государства журналистам, расчетливой работой со своей целевой аудиторией. "Этобыл Трамп во всей красе – яркий, страстный, настойчивый. Он знает, как работатьс медиа и как "завести" сторонников" – так прокомментировалсказанное Трампом журналист Fox News Говард Курц.В России выступление Трампа на пресс-конференции никак непрокомментировали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, чтов Кремле не имеют возможности смотреть каждый брифинг главы США ДональдаТрампа при всем уважении к нему. "У Кремля очень много дел внутри страны,и эти дела гораздо важнее для нас, чем пресс-конференции президента США",– сказал Песков.Дональд Трамп неоднократно критиковал СМИ за то, что онипубликуют информацию, не соответствующую действительности. К примеру, изданиеBuzzFeed он назвал "кучей мусора" и "очень нечестнымилюдьми" и пригрозил его сотрудникам ответственностью за публикацию ложныхсведений. А на своей первой пресс-конференции после избрания президентом США Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста CNN, назвав телеканал поставщиком фейковыхновостей.

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