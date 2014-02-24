Как украинцам лгут о резне в Донбассе

Журналисты украинских СМИ оказались в центре скандала: в сюжетах из Донбасса они снимают подставных людей, которые говорят заготовленные фразы. Впрочем, это происходит не впервые, отметил редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев. Скандал разразился из-за журналистки телеканала "Интер" Ирины Баглай. Ведя репортажи из зоны боевых действий в Авдеевке, она не хотела снимать жителей поселка, предпочитая им подставных лиц. По словам Юрия Ткачева, это типичная практика для корреспондентов, не желающих объективно освещать события."Жители приграничных пунктов – не первые, кто мне жалуется на подобное. Во время бесед, по их словам, украинские журналисты всячески подталкивают людей к нужным им фразам. Присутствует и фигурный монтаж – вырезается то, что нужно", – пояснил главред "Таймера" изданию Life.ru. Ажиотаж вызвала видеозапись, где рыдающая "жительница прифронтовой Авдеевки" уговаривает силовиков не сдавать поселок армии Донецкой народной республики. Позже выяснилось, что это была подготовленная чиновница из Мариуполя. Желающих лгать на камеру среди настоящих обитателей разрушенного населенного пункта сотрудники "Интера" не нашли. Напомним, что украинские власти ввели в Авдеевке режим чрезвычайного положения ввиду тяжелой ситуации на фронте. Из-за боев между силовиками и ополченцами приостановил работу местный коксохимический завод, в результате чего население осталось без тепла и электричества.
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Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
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