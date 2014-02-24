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Как успокоить плачущего малыша за пять секунд

24 января 2017, вторник, 18:00 – ИА СОЧИ-24

Как успокоить плачущего малыша за пять секунд
Как успокоить плачущего малыша за пять секунд
Видео, на котором врач успокаивает плачущих грудных детей всего за пять секунд, набирает популярность в Сети. Восхищенные интернет-пользователи с удовольствием комментируют необычные способности медика.
"Этот чувак типа нашей Малышевой, но только в Японии?", "Что за шаманство? Кто силен в языках, переведите", "Доктор пальцами пережимает плаксе горло, и он не может плакать", – комментируют видео пользователи. Некоторые зрители посетовали, что не увидели полезный в обращении с детьми ролик раньше.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Неожиданная версия крушения Ту-154

Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»

сегодня, 20:00
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо

На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»

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