Как успокоить плачущего малыша за пять секунд

Видео, на котором врач успокаивает плачущих грудных детей всего за пять секунд, набирает популярность в Сети. Восхищенные интернет-пользователи с удовольствием комментируют необычные способности медика. "Этот чувак типа нашей Малышевой, но только в Японии?", "Что за шаманство? Кто силен в языках, переведите", "Доктор пальцами пережимает плаксе горло, и он не может плакать", – комментируют видео пользователи. Некоторые зрители посетовали, что не увидели полезный в обращении с детьми ролик раньше.
Политический аналитик Кирилл Бенедиктов считает борьбу с "российской пропагандой" и новым президентом США Дональдом Трампом проявлением политической ортодоксии. Он отметил, что неудобные вопросы игнорируются правительством страны...»
Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»
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Политический аналитик Кирилл Бенедиктов считает борьбу с "российской пропагандой" и новым президентом США Дональдом Трампом проявлением политической ортодоксии. Он отметил, что неудобные вопросы игнорируются правительством страны...»
Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»
На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»