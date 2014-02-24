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Как вдвое улучшить память
9 марта 2017, четверг, 16:00 – ИА СОЧИ-24
Оказалось, что
не обязательно быть гением от природы, чтобы уметь запоминать
страницы текста после одного взгляда на них. Согласно исследованиям, ежедневные 30-минутные
тренировки удваивают объемы хранения информации.
Получасовые упражнения на протяжении 40 дней способны
сделать обыкновенную среднестатистическую память вдвое лучше, сообщает
журнал Neuron. Выяснилось,
что специальную гимнастику для памяти, улучшающую ее, открыли еще в Древней
Греции.
Так называемый мнемонический метод связан
с визуализацией. Например,
если кто-то хочет запомнить длинный список покупок, то он должен
представить их в разных комнатах.
Двигаясь по помещению, человек вспоминает
список. Таким образом, визуализация знакомого помещения помогает вспомнить все,
что необходимо купить.
В опытах приняли участие
примерно 50 добровольцев со средним уровнем памяти. Их разделили на три группы.
У тренирующихся с помощью данной техники испытуемых существенно улучшались показатели в тестах на память. Ученые подчеркивают, что
это рождает те же связи в мозге, которые наблюдаются у людей,
обладающих фотографической памятью.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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