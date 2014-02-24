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Как вдвое улучшить память

9 марта 2017, четверг, 16:00 – ИА СОЧИ-24

Как вдвое улучшить память
Как вдвое улучшить память
Ученые из Университета Неймегена (Нидерланды) нашли способ развить у человека супер-память. Используя его, всего за 40 дней можно улучшить память вдвое.
Оказалось, что
не обязательно быть гением от природы, чтобы уметь запоминать
страницы текста после одного взгляда на них. Согласно исследованиям, ежедневные 30-минутные
тренировки удваивают объемы хранения информации.
Получасовые упражнения на протяжении 40 дней способны
сделать обыкновенную среднестатистическую память вдвое лучше, сообщает
журнал Neuron. Выяснилось,
что специальную гимнастику для памяти, улучшающую ее, открыли еще в Древней
Греции.
Так называемый мнемонический метод связан
с визуализацией. Например,
если кто-то хочет запомнить длинный список покупок, то он должен
представить их в разных комнатах.
Двигаясь по помещению, человек вспоминает
список. Таким образом, визуализация знакомого помещения помогает вспомнить все,
что необходимо купить.
В опытах приняли участие
примерно 50 добровольцев со средним уровнем памяти. Их разделили на три группы.
У тренирующихся с помощью данной техники испытуемых существенно улучшались показатели в тестах на память. Ученые подчеркивают, что
это рождает те же связи в мозге, которые наблюдаются у людей,
обладающих фотографической памятью.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 19:14
В банке на севере Москвы устроили стрельбу

Неизвестный открыл огонь в отделение банка, расположенного в проезде Черепановых на севере Москвы, передает Life.ru..»

сегодня, 18:30
Раскрыта причина алкоголизма

Ученые назвали причину алкоголизма. Оказывается, тяжкий недуг может быть вызван дисбалансом в работе дофамина...»

сегодня, 18:29
Родственники Трампа нашлись в России

Житель Калужской области Владислав Морозов заявил, что является дальним родственником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание "Калужский перекресток"...»

сегодня, 18:15
Болельщики ЦСКА жестоко избили ребенка

В одну из столичных больниц с многочисленными ушибами и подозрением на перелом ребра был доставлен 12-летний мальчик, передает "РЕН ТВ"..»

сегодня, 18:14
Выборы в России сделают более прозрачными

Подать заявку на голосование на выборах можно будет через интернет. Как сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения в закон о выборах, обсуждаемые в парламенте, будут касаться, в том числе, и открепительных талонов...»

сегодня, 17:46
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В полицию с заявлением о краже обратился 27-летний военнослужащий ФСБ России..»

сегодня, 17:45
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