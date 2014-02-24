Как выбрать брутальный подарок на 23 февраля

21 февраля 2017, вторник, 19:43 – ИА СОЧИ-24



Как выбрать брутальный подарок на 23 февраля

Маркетологи уверены: 23 февраля – это такой праздник, когда можно распродать годовой запас пены для бритья, дезодорантов для "активных мужчин" или, на худой конец, приличную партию туалетной воды. День защитника отчества также ждут продавцы портмоне, галстуков и виски. Но, возможно, стоит подарить что-то действительно брутальное?Сейчасвсе больше мужчин делают ремонт самостоятельно и вместе с детьми на досугемастерят полезные поделки для дома и дачи своими руками. Начальник отделазакупок гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Александр Брагин рассказал Dni.Ru,какие подарки порадуют настоящих мужчин 23 февраля.ЭлектрорубанокЕсли вы ищете подарок мужчине, у которого есть дача илизагородный дом, он по достоинству оценит такой подарок. Электрорубанок -незаменимый в хозяйстве инструмент. Все грубое и неотесанное, попав под его ножстанет идеально гладким, без дефектов и неровностей. И главное, что для этогопрактически не придется прикладывать силу – всю тяжелую работу сделаетэлектродвигатель, а мастеру нужно лишь вести рубанок в нужном направлении. Этиминструментом можно также выполнить фаску, сделать паз в заготовке и множестводругих операций. Но действительно бесценно – почувствовать себя творцом и изнеотесанного бревна, как папа Карло, выстругать что-то стоящее. Нет ничегопроще, чем сделать своими руками, например, полку. Цены на электрорубанки начинаютсяот 1600 рублей.КраскопультЕсли вашмужчина в душе художник, то идеальным подарком, который позволит емуреализовать даже самые масштабные творческие замыслы, станет краскопульт. Спомощью него ваш мужчина идеально покрасит стены, потолок или двери, придастсадовой мебели любой оттенок, обновит забор, или даже поменяет цветоблупившейся тещиной скамейки, которая уже лет 30-40 стоит под ее любимойяблоней. С краскопультом справится даже ребенок, поэтому ремонт в детской можнопревратить в увлекательное приключение для всей семьи. С таким инструментом вруках возможности ограничены только фантазией, а результат покраскиудовлетворит даже самого дотошного перфекциониста. Стоимость краскопультовначинается от 1300 рублей.Многофункциональный инструментМногофункциональныеэлектроинструменты не так давно появились на рынке, но уверенно занимают первыеместа в рейтингах. Еще бы! С помощью разных насадок для этого прибора можнопилить, резать (в том числе, плитку и камень), делать небольшие углубления вдревесине, полировать, шлифовать, затирать швы на плитке, в общем делать практическивсе необходимые при ремонте операции. К тому же, сколько можно сэкономить местав шкафу, если купить всего один инструмент, а не шесть или семь. Любоймужчина будет просто счастлив заполучить в свое единоличное пользование такуюмногофункциональную игрушку. И повода отлынивать от мелкого ремонта по дому большене будет. Многофункциональный электроинструмент подарит возможность почувствоватьсебя мастером на все руки и вдохновит на весенний ремонт. Цены на такой инструментначинаются от 4000 рублей.ПерфораторНавернякау каждого в подъезде живет сосед, который никогда не расстается с этим чудесныминструментом. На этот счет полно всевозможных шуток – например, о том, чтососед даже обои перфоратором клеит. А вещь-то в хозяйстве, действительно,нужная! И совершенно не для того, чтобы соседей изводить. Как еще повеситькартину, которую ваша девушка нарисовала собственными руками, а стена несущая?Или прикрепить очередную полку (сделанную, кстати, собственными руками)? Перфоратор– это мощный инструмент, который может заменить и дрель, и шуруповерт, иотбойный молоток, и мешалку для плиточного клея. А с помощью специальнойнасадки – бучарды – можно даже обрабатывать грубый природный камень. Изначальнотаким приспособлением пользовались скульпторы. Так почему бы не почувствоватьсебя хоть немного Роденом? Цены на перфораторы начинаются от 2000 рублей.Набор для выжигания по деревуА еслимужчина и вовсе склонен к творчеству, то ему просто необходимо занятьсяпирографией (так иначе называется выжигание по дереву). Не думайте, что этоувлекательное занятие только для детей. С помощью современного прибора иразнообразных насадок к нему можно создавать на дереве настоящие шедевры.Купить простую деревянную шкатулку, выжечь на ней необычный орнамент, покрытьлаком – и эксклюзивный подарок в стиле "хэнд-мейд" готов. А можно украситьразделочную доску, хлебницу, подставки под горячие чашки или сколотить вместе сдетьми кормушку и выжечь на ней необычные узоры. Всему деревянному, что подруку попадет, можно придать оригинальный вид. Стоимость набора для выжиганияначинается от 1700 рублей.

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