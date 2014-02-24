Как вычислить неверную любовницу

Наконец-то британские ученые ответили на вопрос, который волнует миллионы мужчин по всему миру, а именно – по каким признакам можно понять, склонна ли женщина к измене. И вопреки стереотипам, раскованность в поведении и число сексуальных партнеров дамы оказались тут ни при чем. Исследователи установили, что чем чаще женщина симулирует оргазм со своим постоянным партнером, тем более она склонна к измене. К таким выводам ученые пришли на основе эксперимента, в котором приняли участие около 250 испытуемых обоего пола гетеросексуальной ориентации, передает Daily Mail.Исследователи спрашивали у женщин о том, как часто они испытывают оргазм во время секса, а у мужчин интересовались тем, как часто они думали, что их партнерши достигли высшего пика наслаждения. Кроме того, всем участникам задавали вопрос о том, изменяли ли они когда-либо своей второй половинке и какова вероятность того, что это может произойти в будущем. В итоге оказалось, что чем чаще женщина симулирует удовольствие в постели, тем вероятнее, что она изменит своему партнеру. Логично предположить, что в случае "поддельных" оргазмов дама не удовлетворена своей сексуальной жизнью, а потому пытается компенсировать недостаток наслаждения "на стороне". Ранее ученые назвали главное условие идеального секса. По их словам, вступающие в половой контакт партнеры получают большее взаимное удовольствие, если при этом они стонут и издают прочие звуки в постели.Этот необычный показатель оказался ключевым, так как "громкость" человека помогает партнеру узнать, что ему нравится или не нравится.
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Иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов прямых инвестиций – это на 17% больше показателя за 2015 год. Неожиданно для многих, основным иностранным инвестором "нэзалэжной" в 2016 году оказалась Россия...»
Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в честь 61-го дня рождения литовского президента – от украинцев и их лидера Порошенко. Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?..»
Эксперты рассказали подробнее о том, как будет функционировать система продовольственных карточек, разработанная для малоимущих граждан. Так, например, на эти средства можно будет купить только продукты питания, а не сигареты или водку...»
Европарламент со скрипом пытается установить правду о трагических событиях в Одессе. Очередные слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?" прошли в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе...»
Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что вскоре вновь может оказаться "виновником всех бед" по версии некоторых российских телевизионных журналистов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook...»
В правительстве Испании ввели должность так называемого "секс-короля" – человека, ответственного за повышение рождаемости в стране. Теперь эти обязанности будет выполнять сенатор Эдельмира Баррейра...»