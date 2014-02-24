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Как выглядит типичный преступник
16 февраля 2017, четверг, 21:30 – ИА СОЧИ-24
Типичный столичный преступник – это мужчина
со средним образованием, которого толкает на злодеяние отсутствие постоянного
дохода. По итогам прошлого года, на долю представителей сильного пола
приходится более 80% совершенных преступлений.
При этом рецидивная преступность в Москве ниже, чем в среднем по стране.
Так, 40,7% от совершенных преступлений в Москве на счету лиц, ранее совершавших
преступления. По стране этот показатель составляет 56,7%, передает ТАСС.
Совершали злодеяния будучи в состоянии алкогольного опьянения 16,7% человек.
По России эта цифра – 37%, а 5,2% – под воздействием наркотиков.
Одной из положительных тенденций стало то, что число преступлений среди
несовершеннолетних снизилось на 14%. На 8,6% в Москве сократилось число
преступлений, совершенных приезжими, на 18% – иностранными гражданами.
Также сократилось в 2016 году число зарегистрированных преступлений по
Москве в целом. Прежде всего, это произошло за счет снижения числа краж. На их
долю приходится 51% от общего числа преступлений в столице. Однако раскрываемость
краж является самой низкой среди всех видов преступлений.
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