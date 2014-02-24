ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Как высылали российских дипломатов

30 декабря 2016, пятница, 12:30 – ИА СОЧИ-24

Как высылали российских дипломатов
Как высылали российских дипломатов
Барак Обама пустился во все тяжкие. Уходящий президент США решил за три недели, оставшиеся до того дня, как ему придется покинуть Белый дом, подготовить "подарок" своему преемнику. В результате Дональду Трампу придется разбираться с целым ворохом проблем, главной из которых станут отношения с Россией.

Предновогодние хлопоты Обамы напоминают действия менеджера среднего звена под конец особо бурного корпоратива. Или на утро после. Сложив за несколько дней целую пирамиду "сюрпризов" для Трампа, нобелевский лауреат громыхнул финальным аккордом – объявил о массовой высылке российских дипломатов из США. В список вошли 35 представителей дипкорпуса. Поводом для демарша названы все те же "хакерские атаки", с помощью которых якобы Москва поставила над Америкой удобного ей президента.
В дипломатической практике высылка сотрудников посольств – явление распространенное. Прибегают к этому методу обычно страны, отношения между которыми достигли определенного градуса напряжения. И на действия одной стороны, как правило, следует "симметричный" ответ оппонента. Вспомним несколько случаев, послуживших примером для 44-го президента США.
Год 1971-й, Великобритания

Правительство Эдварда Хита выслало из страны 105 советских дипломатов (20% сотрудников), обвинив их в шпионаже. Советский Союз ответил симметрично – отправил домой 18 британцев, что тоже составляло 20% от общей численности сотрудников британской дипмиссии в СССР.
Год 1983-й, ФранцияПариж обвинил в шпионской деятельности 47 советских граждан. Из страны выслали 40 дипломатических работников, пять торговых представителей и двоих журналистов.
Год 1985-й, Великобритания

Лондон депортировал более 30 советских дипломатов и журналистов. 25 из них были из числа резидентуры КГБ. Раскрыл их имена переметнувшийся на британскую сторону офицер госбезопасности Олег Гордиевский. СССР ответил высылкой 25 британских агентов.
Год 2007-й, Великобритания

Четверо российских дипломатов были высланы из Великобритании в ответ на отказ России выдать предпринимателя Андрея Лугового. В Лондоне его обвинили в причастности к убийству экс-офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Москва, как водится, ответила симметрично.
Год 2009-й, Украина

Украинские власти объявили о высылке из страны двух российских дипломатов. В Киеве решили, что россияне якобы занимались "недипломатической деятельностью". Москва, в свою очередь, вернула Киеву генконсула Украины в Санкт-Петербурге Наталью Прокопович и советника посольства Игоря Березкина.
Год 2013-й, США

Очередной российско-американский дипломатический скандал разгорелся зимой 2013 года. Вашингтон обвинил нескольких российских дипломатов и их родственников в мошенничестве с медицинскими страховками. По данным американских правоохранительных органов, они занижали отчетность о доходах, чтобы получать помощь по программе Medicaid. В деле фигурировали имена 49 человек, якобы незаконно получивших в общей сложности 1,5 миллиона долларов страховых компенсаций. Всех их выслали из страны.
Что же касается нынешнего скандала, то, по данным американских СМИ, Москва уже предприняла первые ответные шаги на демарш Обамы. CNN сообщило о закрытии в российской столице англо-американской школы. Это образовательное учреждение посещают дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады. Также сообщалось, что закрыт доступ в посольскую резиденцию в Серебряном Бору. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пресса США снова распространяет недостоверную информацию. "Американские официальные лица "анонимно пробрифинговали " свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", – написала Захарова в Facebook.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:15
Десять дагестанцев избили блогеров-андрогинов в Москве

Известные московские блогеры-андрогины пожаловались на то, что в торговом центре на них напали десять дагестанцев. Восточным мужчинам не понравилось то, что пишут и публикуют у себя в соцсетях юноши с нетрадиционной сексуальной ориентацией...»

сегодня, 14:14
Лавров попросил Путина наказать 35 американцев

МИД России предложил Владимиру Путину ответить на действия Вашингтона по высылке 35 российских дипломатов. Москва в ответ объявит персонами нон грата 31 сотрудника посольства в Москве и четырех дипломатов генконсульства в Санкт-Петербурге...»

сегодня, 14:00
В Подмосковье мигрант снял скальп с девушки

В подмосковных Люберцах в одном из домов в центре города был найден труп девушки..»

сегодня, 13:59
Кто стал фавориткой Огненной Обезьяны

Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно, был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»

сегодня, 13:46
Главные женщины 2016 года

Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»

сегодня, 13:30
В ресторане в центре Москвы загорелся жир

В центре Москвы днем 30 декабря вспыхнул пожар..»

сегодня, 13:28
Очередной позор несистемной оппозиции

На выборы депутатов Госдумы в 2016 году Касьянов, Яшин, Навальный и компания возлагали большие надежды. После позорных итогов голосования по кандидатам в Костромскую думу, которые показали представители несистемной оппозиции в 2015-м, они громогласно обещали триумф по итогам думской кампании. Однако между словами и делами, как обычно, оказалась огромная пропасть. И результат ПАРНАСа по итогам выборов 18 сентября лишний раз подтвердил, что избиратели и представители партии крайне далеки друг от друга. Результат закономерен – 0,73%, хуже, чем годом ранее в Костроме...»

сегодня, 13:28
Захарова опровергла закрытие школы в ответ на санкции

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла информацию о закрытии англо-американской школы в Москве в ответ на новые санкции США..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:15
Десять дагестанцев избили блогеров-андрогинов в Москве

Известные московские блогеры-андрогины пожаловались на то, что в торговом центре на них напали десять дагестанцев. Восточным мужчинам не понравилось то, что пишут и публикуют у себя в соцсетях юноши с нетрадиционной сексуальной ориентацией...»

сегодня, 14:14
Лавров попросил Путина наказать 35 американцев

МИД России предложил Владимиру Путину ответить на действия Вашингтона по высылке 35 российских дипломатов. Москва в ответ объявит персонами нон грата 31 сотрудника посольства в Москве и четырех дипломатов генконсульства в Санкт-Петербурге...»

сегодня, 14:00
В Подмосковье мигрант снял скальп с девушки

В подмосковных Люберцах в одном из домов в центре города был найден труп девушки..»

сегодня, 13:59
Кто стал фавориткой Огненной Обезьяны

Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно, был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»

сегодня, 13:46
Главные женщины 2016 года

Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»

сегодня, 13:30
В ресторане в центре Москвы загорелся жир

В центре Москвы днем 30 декабря вспыхнул пожар..»

сегодня, 13:28
Очередной позор несистемной оппозиции

На выборы депутатов Госдумы в 2016 году Касьянов, Яшин, Навальный и компания возлагали большие надежды. После позорных итогов голосования по кандидатам в Костромскую думу, которые показали представители несистемной оппозиции в 2015-м, они громогласно обещали триумф по итогам думской кампании. Однако между словами и делами, как обычно, оказалась огромная пропасть. И результат ПАРНАСа по итогам выборов 18 сентября лишний раз подтвердил, что избиратели и представители партии крайне далеки друг от друга. Результат закономерен – 0,73%, хуже, чем годом ранее в Костроме...»

сегодня, 13:28
Захарова опровергла закрытие школы в ответ на санкции

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла информацию о закрытии англо-американской школы в Москве в ответ на новые санкции США..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.