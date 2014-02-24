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Как выжить в информационной войне

17 марта 2017, пятница, 19:14 – ИА СОЧИ-24

Как выжить в информационной войне
Как выжить в информационной войне
В Москве завершил свою работу двухдневный международный форум "Медиаобразование в педагогической сфере: опыт и новые подходы к управлению". В рамках мероприятия политики, общественные деятели, ученые и педагоги обсудили вопросы повышения уровня медийной грамотности и противодействия информационным атакам.
Проведение форума стало насущной необходимостью на фоне нарастания негативного воздействия информационных потоков, прежде всего на подрастающее поколение – школьников и студентов. Компьютерная зависимость, искажение фактов, дезинформация – вот лишь немногие опасные явления, с которыми сталкиваются люди в медийном пространстве. Причем проблема эта актуальна не только для России, но и для всего остального мирового сообщества. Для того чтобы выработать программу противодействия негативным информационным факторам, а также разработать новые подходы к медийному образованию, в Москве собрались те, кто имеет непосредственное отношение к данной сфере. Среди них депутат Госдумы, заместитель председателя парламентского комитета по образованию и науке Любовь Духанина, ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков, ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при президенте России по межнациональным отношениям Андрей Худолеев и многие другие специалисты.Кроме того, участие в мероприятии приняли и иностранные эксперты. Среди них директор Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании Тао Чжань, заведующая кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Американского университета в Центральной Азии Элира Турдубаева, а также ряд других экспертов в медийной сфере.
Собравшиеся на конференции специалисты обсудили вопросы управления медиаобразованием в педагогической сфере, проблемы повышения информационной грамотности, медиакультуры и информационной безопасности. Кроме того, участники форума затронули проблемы информационной гигиены и здоровья детей и молодежи, а также определили основные векторы развития системы медиаобразования в регионах. Кроме того, для принимающих участие в конференции специалистов были организованы тематические тренинги и мастер-классы. По итогам форума его участники подготовили базовый документ, который должен стать основой для создания Концепции внедрения медиаобразовательного профиля в систему педагогических вузов. Документ поможет обеспечить информационную безопасность детей и молодежи.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 19:14
Как выжить в информационной войне

В Москве завершил свою работу двухдневный международный форум "Медиаобразование в педагогической сфере: опыт и новые подходы к управлению". В рамках мероприятия политики, общественные деятели, ученые и педагоги обсудили вопросы повышения уровня медийной грамотности и противодействия информационным атакам...»

сегодня, 19:14
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