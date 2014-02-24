Как закрытие завода в России ударит по Порошенко

20 января 2017, пятница, 15:15 – ИА СОЧИ-24



Как закрытие завода в России ударит по Порошенко

По мнению экспертов, закрытие кондитерского завода Roshen в Липецке вовсе не входило в планы Петра Порошенко. Напротив, президент Украины, как дальновидный бизнесмен, рассчитывал обогатиться за счет производства конфет в России.Как считает спикер парламента Новороссии Олег Царев, Порошенко давно мог бы избавиться от своей фабрики, если бы хотел. В частности, он мог бы продать пакет акций компании или поменять ее собственника. Эксперт подчеркивает, что Порошенко в первую очередь, руководствовался не политическими, а материальными интересами, сообщает РИА ФАН. "Это прибыльный бизнес, особенно на фоне того, что ситуация в экономике на Украине ухудшается, и в этом году эта тенденция только продолжится. А в России экономика стабильная, растет спрос, поэтому продавать бизнес Петр Алексеевич не хочет", – пояснил Царев. Вот почему даже после наложения ареста на имущество фабрики и запрета на экспорт ее продукции в Россию, Порошенко не спешил сворачивать производство. Теперь же вынужденное закрытие завода нанесло еще один удар по экономике Украины. Тем временем. в пресс-службе компании Roshen сообщили, что более 700 сотрудников липецкой фабрики останутся теперь без работы. "Необходимое уведомление про массовое сокращение будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время", – цитирует представителя фирмы ТАСС. В компании также добавили, что завод закрылся по политическим и экономическим причинам. "Полная остановка и консервация производственной деятельности запланирована на конец апреля 2017 года", – заявили представители Roshen. Вместе с тем. власти Липецка пообещали трудоустроить сотрудников завода, пишет РЕН ТВ. Как писали Dni.ru, генеральный директор липецкой конфетной фабрики Олег Казаков объявил о закрытии филиала кондитерской корпорации Петра Порошенко. "Скажу только одно слово: "Достали!..", – заявил он.

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