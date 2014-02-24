Как заставить ребенка учить математику

Житель китайского города Мэйшань решил научить своего семилетнего сына математике крайне неординарным способом – он подвесил мальчика над рекой на веревке. Когда плачущий ребенок просил отца вернуть его на землю, суровый мужчина требовал решить арифметические задачи. Пользователей Сети возмутила реакция прохожих на необычный урок математики, сообщает South China Morning Post. За происходящим наблюдали более десятка китайцев, однако никто из них не вступился за мальчика, повисшего над поверхностью воды. При этом один из них заснял происходящее и опубликовал видеозапись на YouTube.
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Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»
Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»
Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»
Супруга одного из высокопоставленных чиновников, светская львица из Екатеринбурга Яна Бернес рассказала о своем мировоззрении и о том, как ей живется. Пользователи Сети посчитали Бернес провинциальной и эталонной...»