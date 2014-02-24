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Как заставить ребенка учить математику

28 февраля 2017, вторник, 20:58 – ИА СОЧИ-24

Как заставить ребенка учить математику
Как заставить ребенка учить математику
Житель китайского города Мэйшань решил научить своего семилетнего сына математике крайне неординарным способом – он подвесил мальчика над рекой на веревке. Когда плачущий ребенок просил отца вернуть его на землю, суровый мужчина требовал решить арифметические задачи.
Пользователей Сети возмутила реакция прохожих на необычный урок математики, сообщает South China Morning Post. За происходящим наблюдали более десятка китайцев, однако никто из них не вступился за мальчика, повисшего над поверхностью воды. При этом один из них заснял происходящее и опубликовал видеозапись на YouTube.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:45
Не вся молочная продукция одинаково полезна

Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»

вчера, 21:43
Эпидемия рака убивает молодежь США

Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»

вчера, 21:30
Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв

Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»

вчера, 21:29
ФАС поймала Минздрав на нарушениях

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Министерства здравоохранения страны..»

вчера, 21:28
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера

Во время выступления президента Франции Франсуа Олланда полицейский-снайпер случайно открыл стрельбу. Сам глава государства на несколько секунд потерял дар речи...»

вчера, 21:15
На юге Москвы вспыхнули гаражи с топливом

На юге Москвы вечером 28 января произошел пожар..»

вчера, 21:14
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