Какая погода ждет москвичей в праздники

По прогнозам синоптиков. в предстоящие праздники погода в Москве испортится. Жителей столицы ждут снегопады и порывистый ветер. По словам специалистов центра погоды "Фобос", погода начнет портиться уже со вторника 21 февраля. Атмосферный фронт принесет жителям столицы обильные осадки в виде мокрого снега, передает Агентство городских новостей "Москва". При этом будет достаточно тепло, от 0 до +2 градусов. Ожидается сильный, почти штормовой ветер, со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. В предпраздничный день, 22 февраля, горожан также ждут осадки и некоторое похолодание. Ночью температура воздуха составит около 0 градусов, днем -1....-3 градуса, ветер 5-10 метров в секунду. В ночь на 23 февраля погода несколько улучшится, небо очистится от облаков, однако похолодает еще сильнее – до -5...-7 градусов. А в День защитника Отечества погода вновь испортится. "Глубокая ложбина атлантического циклона принесет полчища снеговых туч, снегопады, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами, температура от 0 до – 2 градусов", – пояснил метеоролог. В пятницу и субботу, 24 и 25 февраля, погода вновь станет такой же, как в начале недели. Москвичей ждут облачность и смешанные осадки. Столбик термометра будет находиться на отметке 0 градусов. Ранее синоптики заявили, что настоящее весеннее тепло придет в столицу с почти месячным опозданием – 27 марта. именно тогда среднесуточная температура перевалит через отметку 0 градусов и начнет подниматься вверх.
Политики, коллеги ушедшего 20 февраля на 65-м году жизни дипломата, представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят о его кончине. Шокирующая новость потрясла всех как в России, так и за рубежом...»
Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»
Политики, коллеги ушедшего 20 февраля на 65-м году жизни дипломата, представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят о его кончине. Шокирующая новость потрясла всех как в России, так и за рубежом...»
Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»