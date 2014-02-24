Какая погода ждет россиян в новогоднюю ночь

27 декабря 2016, вторник, 09:43 – ИА СОЧИ-24



Какая погода ждет россиян в новогоднюю ночь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в новогоднюю ночь на европейской территории страны возможно выпадение мокрого снега. При этом в ряде других регионов в последнюю ночь уходящего года будут сильные морозы.В Новый год на севере европейской части России столбик термометра остановится на уровне от -4 до +1 градуса, а 1 января он покажет 2 градуса тепла. При этом погода в регионе будет ветреная, пасмурная и сырая, сообщает "Российская газета".В центре Европейской области страны температура в новогоднюю ночь установится на уровне -6 градусов, к утру она повысится до нуля градусов. В частности, в праздничной Москве столбик термометра едва уйдет в минус.В целом погода перед праздниками в европейской части России будет теплее обычной, температура воздуха останется на уровне 0 градусов как днем, так и ночью. По словам синоптиков, в столице следует ожидать мокрый снег и даже дождь.Южную часть страны во время праздника подморозит, однако днем температура повысится до 4 градусов тепла. Жителям Черноморского побережья синоптики обещают до 6-7 градусов тепла.На Урале, а также на юге и севере Западной Сибири температура будет выше нормы, в отличие от юга Красноярского края, Байкала и Дальнего Востока. Там столбик термометра может упасть до -40 градусов. Отметим, сегодня, 27 декабря, в столице -2 градуса ночью и +2 днем. Завтра столбик термометра покажет -4 градуса ночью и -2 днем.

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