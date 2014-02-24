Какие лекарства вызывают импотенцию

Американские ученые выявили лекарства, систематический прием которых вызывает импотенцию. Они установили, что мужчины, принимающие препараты от облысения и для уменьшения размера простаты, гораздо чаще сталкиваются с проблемами эректильной дисфункции. В эксперименте участвовали 12 тысяч мужчин в возрасте от 16 до 89 лет, сообщает "Газета.ru". Они принимали лекарства с 1992 по 2013 годы.Ученые установили, что мужчины в возрасте до 42 лет, принимающие таблетки от облысения или для нормализации простаты, в пять раз чаще испытывают эректильную дисфункцию. Более того, у подопытных наблюдалось падение сексуального желания, при этом сильнее всего влияла не дозировка, а продолжительность приема лекарств.У мужчин, использовавших "вредные" средства краткосрочно, ярко выраженных отклонений не наблюдалось. Также необходимо отметить, что прекращение приема препарата через три года приводит к полному восстановлению эрекции.Ранее турецкие ученые установили, что причины импотенции могут лежать на генетическом уровне. Согласно исследованию, обладатели нулевой группы крови в несколько раз реже сталкиваются с подобными проблемами. Также британский профессор Майк Уилли создал лекарство, позволяющее увеличить продолжительность полового акта в десять раз. Лекарственный спрей содержит небольшую дозу анестетика, снижающего чувствительность мужского полового органа.
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Факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз...»
Исполнение постановлений нижней палаты парламента по "правительственным часам" проконтролирует первый вице-спикер Иван Мельников. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помогать Мельникову осуществлять контроль, вероятнее всего, будет помогать вновь создаваемое экспертно-аналитическое управление...»