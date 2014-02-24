Какие продукты повышают иммунитет

17 февраля 2017, пятница, 16:59 – ИА СОЧИ-24



Какие продукты повышают иммунитет

Осенью и зимой медики особенно рекомендуют укреплять здоровье с помощью прогулок на свежем воздухе, утренней гимнастики и закаливания. Но также важно знать, какие продукты помогают противостоять простудам в холодное время года.Продукты питания, повышающие иммунитет, можно употреблять в пищу каждый день без ущерба для здоровья и кошелька. Однако этого недостаточно. Следует помнить, что верность вредным привычкам может причинить организму непоправимый ущерб и даже привести к серьезным хроническим заболеваниям. Например, при регулярном употреблении спиртных напитков можно получить болезни сердца и печени. Кроме того, чрезмерное увлечение кофе препятствует усвоению организмом необходимых витаминов.В сезон простуды диетологи советуют черный чай заменить зеленым. Они также рекомендуют пить побольше минеральной воды. Это поможет вывести из организма токсические вещества. Какие же из доступных и недорогих продуктов питания являются самыми необходимыми для укрепления иммунитета? Издание Dni.Ru публикует жизненно важный перечень и напоминает, как правильно употреблять в пищу продукты, чтобы сохранить в них все полезные вещества.Зеленая спаржаБлагодаря своему составу зеленая спаржа заряжает энергией, поднимает настроение, снимает симптомы авитаминоза. В ней содержится рекордное числополезных веществ и витаминов – например, витамины A, B, C, T, K, медь, марганец, пищевая клетчатка, магний, каротин, кумарин, тиамин, фолиевая кислота.В спарже есть цинк, много железа, фосфор, кальций и калий. Кроме того, в ней содержится много селена. Этот природный антиоксидант замедляет процесс старения и защищает организм от онкологических заболеваний. Зеленая спаржа активно способствует очищению организма от шлаков, токсинов и солей. Онапомогает работать почкам и благотворно воздействует на всю выделительную систему. Кроме того, спаржа оказывает тонизирующее действие, снижает давление, помогает кровообращению и пищеварению. Она благотворно влияет на сердце и сосуды, регулирует свертываемость крови и предотвращает образование тромбов. Растительное масло первого холодного отжимаВ нерафинированном масле растительного происхождения – льняном, миндальном, масле из виноградных косточек, кукурузном, оливковом и обычном подсолнечном – содержится огромное количество витамина Е.Помните: нерафинированное растительное маслонельзя нагревать. Дело в том, что при повышении температуры оно не только теряет все полезные вещества, но и выделяет вредные для организма человека канцерогены. Нерафинированным маслом следует заправлять салаты, добавлять его в холодные закуски.Репчатый лукОдин из самых известных продуктов, повышающих человеческий иммунитет, имеет достаточно резкий запах и вкус. Употреблять лук желательно сырым, хотя добавлять его в горячие блюда также полезно.В репчатом луке содержатся в большом количестве содержатся фитонциды. Эти вещества блокируют размножение болезнетворных микроорганизмов и останавливают рост раковых клеток.ЧеснокЧеснок придает любому блюду пикантный вкус и приятный аромат. Он не только защищает от воспалений и опухолей, но и укрепляет иммунную систему.Чеснок также помогает очищать печень и восстанавливает организм во время стресса. Для повышения иммунитета чеснок следует употреблять только в сыром виде. Если же добавлять его в готовые блюда, делать это нужно в самом конце их приготовления, чтобы не разрушились содержащиеся в нем ценные вещества.РедькаРедька содержит очень много полезных веществ и является природным пробиотиком. Она активизирует защитные силы организма, благотворно влияет на пищеварение, на работу легких и циркуляцию лимфы.В редьке содержатся витамины А, В, С и РР. В ней также много клетчатки, железа и кальция.ЛимоныАскорбиновая кислота, или витамин С является сильным антиоксидантом, а также синтезирует коллаген. Кроме этого, от витамина С зависят наша стрессоустойчивость и иммунитет.В лимоне очень высокая концентрация витамина С, но он может сохраняться лишь в свежих плодах или только что выжатом соке. Если лимон подвергнуть термической обработке, он потеряет почти все свои полезные качества. Поэтому диетологи рекомендуют употреблять лимон в пищу вприкуску с чаем, а добавив сок в воду, сразу выпивать ее.Квашеная капустаПробиотики, содержащиеся в этом продукте, благотворно воздействуют на кишечник – именно там образуются иммунные клетки. Еще в квашеной капусте огромное количество витамина С и Р. Они образуются при брожении – в свежей капусте их содержится в 20 раз меньше.Кроме того, в полезном и вкусном продукте содержится цинк, железо, фтор и йод. Это делает квашеную капусту одним из незаменимых источников витаминов в сезон нехватки свежих овощей и фруктов.ЯблокиЯблоко не только самый доступный из самых доступных в России фрукт. Это еще и настоящий рекордсмен по содержанию железа.Яблоки регулируют микрофлору кишечника. В них множество витаминов и микроэлементов, которые сохраняются в течение очень долгого срока хранения. Весной, когда уже почти все осенние овощи съедены или пришли в негодность, а свежей зелени еще нет,яблоки остаются одним из немногих источников полезных веществ.Морская рыбаВ морской рыбе содержится ценная жирная кислота – Омега-3. В ней также много белка, витаминов А и Е.Особенно ценна рыба северных морей – скумбрия, зубатка, тунец, форель, лосось, семга. Несмотря на то, что она довольна жирна, этот жир нужный и полезный.Морская рыба имеет антиоксидантные свойства и нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Она также содержит глютотион – вещество, которое собирает вредные чужеродные клетки в организме, обеспечивая иммунную защиту. ИмбирьЭтот корень применялся для повышения иммунитета еще в Древнем Китае, где с помощью имбирявосстанавливали силы раненных в бою воинов. В имбире сконцентрированы основные минеральные вещества, витамины и необходимые человеку эфирные масла.В имбире очень много витаминов группы В и С. По своей полезности этот корень может конкурировать с чесноком, однако отличается более приятным ароматом, что позволяет принимать его в пищу в любое время. Чай с имбирем, лимоном и медом прекрасно восполняет запасы витаминов. Также имбирь добавляют в горячие блюда. Сок имбиря также служит как прекрасной заправкой к салату, так и основой многих соусов.ВешенкиЭти грибы славятся своими лечебными свойствами. Они не только повышают иммунитет и защищают от простуд, но и помогают вывести из организма соли тяжелых металлов, радионуклиды.Эти грибы входят в состав лекарств от атеросклероза, гипертонии и рака. В вешенках содержатся полисахариды, тормозящие развитие опухолевых клеток и повышающие активность тимуса – клеток вилочковой железы, отвечающей за иммунную систему. Борясь с опухолями, вешенки очень сильно укрепляют иммунитет, особенно если он ослаблен.МедС древних времен мед используют не только для укрепления иммунитета, но и для избавления от болезней. Онлечит простудные заболевания, заживляет раны и снимает стресс. При этом мед, в который добавлены ягоды и травы, полезнее обычного в несколько раз.Для профилактики простудных заболеваний достаточно съедать в день по одной ложке меда.Если от стрессов и холодной погоды организм истощен, мед следует употреблять с сухофруктами – изюмом, черносливом, курагой, а также с грецкими орехами и кешью. Очень полезен чай с медом, приготовленный на основе липы или зверобоя.КефирВ этом кисломолочном продукте есть очень полезный грибок, который поддерживает кишечник, не позволяя болезнетворным микробампроникать в него. Также в кефире содержатся витамин Д и кальций. Эти вещества помогают кроветворению и стимулируют выработку в крови защитных антител.Из-за ограниченного срок годности кефир следует пить только свежим. Диетологи рекомендуют самостоятельно изготавливать его в домашних условиях из цельного молока и закваски. Употребляя по стакану кефира каждый вечер, вы получите максимум пользы для укрепления иммунитета.

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