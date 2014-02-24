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Какие сюрпризы ждать от 2017 года
2 января 2017, понедельник, 11:45 – ИА СОЧИ-24
Одно из главных экспертных ожиданий в новом году – снятие или
ослабление санкции, которые США и страны ЕС ввели в отношении России. И, по
мнению аналитиков, основания рассчитывать на это есть и немало. Так, об этом
говорит авторитетное агентство Bloomberg. По его данным, более 50% экономистов говорят
о том, что в течение следующего года антироссийское эмбарго будет если не
снято, то заметно ослаблено. А в то, что санкции, введенные Евросоюзом, будут отменены
или смягчены, верят 40% экспертов.
Если этот прогноз сбудется, то возврат российских компаний и
кредитно-финансовых организаций на международные финансовые рынки позитивно
скажется на курсе российской валюты. Эксперты считают, что в 2017 году доллар будет
стоить 56-60 рублей, но не исключено и более активный рост рубля. При этом, вероятно,
что доллар будет демонстрировать снижение и к другим валютам. Что касается курса
евро, то в этом вопросе многие эксперты не испытывают оптимизма. Старый Свет, охваченный
миграционным и экономическим кризисом, не внушает особого доверия инвесторам. В
результате, экономисты полагают, что единая европейская валюта может опуститься
в цене и стать дешевле доллара.При этом, ряд экономистов не исключают, что политическая
нестабильность в Италии грозит инициировать кризис банковской системы. Вкупе с
другими факторами, эксперты предсказывают ЕС снижение темпов роста ВВП еврозоны
до 1,4% против 1,7% в 2016 году. В экономике Великобритании эксперты видят еще
большее замедление темпов роста – до 1,3% вместо 2,1% годом ранее. Экономике
Китая тоже предсказывают продолжение замедления, на фоне сокращения строительного и
автомобильного секторов. Из-за опасений насчет образования пузыря на рынке
недвижимости китайские власти начали сворачивать программу поддержки этого
сектора.На фоне нестабильности мировой финансовой за 2016 год рубль
укрепился к доллару на 14,5%, а к евро даже немного больше – 14,6%. На курсе
российской валюты положительно сказался рост цены на нефть, снижение инфляции в
России, уменьшение процентной ставки и изменения в динамике ВВП. Дополнительным
стимулом к росту курса рубля должно стать и то, что с 1 января 2017 года вступило
в силу решение ОПЕК о сокращении добычи нефти. Это способно подтолкнуть котировки
черного золота к дальнейшему росту, что потянет за собой вверх российскую
валюту.Эксперты полагают, что в 2017 году ЦБ будет понижать ключевую
ставку в России, что приведет к удешевлению кредитов для компаний и населения. Это
окажет поддержку реальному сектору экономики. По прогнозам аналитиков, ставка
может составить 8,5-9%.
Российский бюджет на 2017 год рассчитан исходя из цены на
нефть 40 долларов за баррель и курса доллара 67,5 рубля. Инфляция, согласно
официальным расчетам, составит 4%. Одновременно темпы роста ВВП наконец-то
выйдут из отрицательной зоны и составят 0,6%. Расходные статьи бюджета в новом
году будут нацелены на экономию, прежде всего, за счет раздела "национальная
обороны". По словам Владимира Путина, если в 2011 году на военные нужды тратилось
2,7% ВВП, то в 2016-м уже 4,7%. Бюджет предусматривает снижение этой статьи до
3,3%, а затем и до 2,8%.По итогам рассмотрения главного финансового документа в
Госдуме, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал бюджет "оптимальным,
но жестким". Он подчеркнул, что документ решает главные задачи, стоящие
перед российским обществом и всей страной: "Давайте скажем слова
благодарности всем депутатам Госдумы, министру финансов, его заместителям,
огромному коллективу министерства, который вместе с депутатами днем и ночью работал
над бюджетом".Прошлый год для российского фондового рынка прошел со знаком
плюс. Индекс ММВБ вырос почти на четверть и последовательно обновил несколько
рекордов, а индекс РТС прибавил более 40%. Под новый год была закрыта сделка по
продаже 19,5% "Роснефти" швейцарской Glencore и катарскому суверенному фонду. Этот
факт говорит о том, что зарубежные инвесторы проявляют интерес к российскому рынку,
несмотря на санкции, что, вероятнее всего будет и в 2017 году.
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