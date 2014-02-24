Какие сюрпризы ждать от 2017 года

2 января 2017, понедельник, 11:45 – ИА СОЧИ-24



Какие сюрпризы ждать от 2017 года

Традиционно в канун нового года экономические эксперты – как и специалисты во многих других областях – делают прогнозы развития ситуации в мировой и российской экономики. В связи с нестабильностью мировой финансовой системы, к этим предсказаниям стали прислушиваться и многие простые люди. Они стали разбираться в нефтяной конъюнктуре, следить за геополитической ситуацией, влияющей на курсы мировых валют, отслеживать ситуацию с объемами добычи черного золота странами ОПЕК и прочими экономическими факторами, влияющими не только на глобальную финансовую систему, но и на каждого из нас. Dni.Ru собрали воедино экспертные оценки того, что может произойти в 2017 году.Одно из главных экспертных ожиданий в новом году – снятие илиослабление санкции, которые США и страны ЕС ввели в отношении России. И, помнению аналитиков, основания рассчитывать на это есть и немало. Так, об этомговорит авторитетное агентство Bloomberg. По его данным, более 50% экономистов говорято том, что в течение следующего года антироссийское эмбарго будет если неснято, то заметно ослаблено. А в то, что санкции, введенные Евросоюзом, будут отмененыили смягчены, верят 40% экспертов.Если этот прогноз сбудется, то возврат российских компаний икредитно-финансовых организаций на международные финансовые рынки позитивноскажется на курсе российской валюты. Эксперты считают, что в 2017 году доллар будетстоить 56-60 рублей, но не исключено и более активный рост рубля. При этом, вероятно,что доллар будет демонстрировать снижение и к другим валютам. Что касается курсаевро, то в этом вопросе многие эксперты не испытывают оптимизма. Старый Свет, охваченныймиграционным и экономическим кризисом, не внушает особого доверия инвесторам. Врезультате, экономисты полагают, что единая европейская валюта может опуститьсяв цене и стать дешевле доллара.При этом, ряд экономистов не исключают, что политическаянестабильность в Италии грозит инициировать кризис банковской системы. Вкупе сдругими факторами, эксперты предсказывают ЕС снижение темпов роста ВВП еврозоныдо 1,4% против 1,7% в 2016 году. В экономике Великобритании эксперты видят ещебольшее замедление темпов роста – до 1,3% вместо 2,1% годом ранее. ЭкономикеКитая тоже предсказывают продолжение замедления, на фоне сокращения строительного иавтомобильного секторов. Из-за опасений насчет образования пузыря на рынкенедвижимости китайские власти начали сворачивать программу поддержки этогосектора.На фоне нестабильности мировой финансовой за 2016 год рубльукрепился к доллару на 14,5%, а к евро даже немного больше – 14,6%. На курсероссийской валюты положительно сказался рост цены на нефть, снижение инфляции вРоссии, уменьшение процентной ставки и изменения в динамике ВВП. Дополнительнымстимулом к росту курса рубля должно стать и то, что с 1 января 2017 года вступилов силу решение ОПЕК о сокращении добычи нефти. Это способно подтолкнуть котировкичерного золота к дальнейшему росту, что потянет за собой вверх российскуювалюту.Эксперты полагают, что в 2017 году ЦБ будет понижать ключевуюставку в России, что приведет к удешевлению кредитов для компаний и населения. Этоокажет поддержку реальному сектору экономики. По прогнозам аналитиков, ставкаможет составить 8,5-9%.Российский бюджет на 2017 год рассчитан исходя из цены нанефть 40 долларов за баррель и курса доллара 67,5 рубля. Инфляция, согласноофициальным расчетам, составит 4%. Одновременно темпы роста ВВП наконец-товыйдут из отрицательной зоны и составят 0,6%. Расходные статьи бюджета в новомгоду будут нацелены на экономию, прежде всего, за счет раздела "национальнаяобороны". По словам Владимира Путина, если в 2011 году на военные нужды тратилось2,7% ВВП, то в 2016-м уже 4,7%. Бюджет предусматривает снижение этой статьи до3,3%, а затем и до 2,8%.По итогам рассмотрения главного финансового документа вГосдуме, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал бюджет "оптимальным,но жестким". Он подчеркнул, что документ решает главные задачи, стоящиеперед российским обществом и всей страной: "Давайте скажем словаблагодарности всем депутатам Госдумы, министру финансов, его заместителям,огромному коллективу министерства, который вместе с депутатами днем и ночью работалнад бюджетом".Прошлый год для российского фондового рынка прошел со знакомплюс. Индекс ММВБ вырос почти на четверть и последовательно обновил несколькорекордов, а индекс РТС прибавил более 40%. Под новый год была закрыта сделка попродаже 19,5% "Роснефти" швейцарской Glencore и катарскому суверенному фонду. Этотфакт говорит о том, что зарубежные инвесторы проявляют интерес к российскому рынку,несмотря на санкции, что, вероятнее всего будет и в 2017 году.

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