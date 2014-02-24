Какие виды рака сможет побороть новое российское лекарство

29 декабря 2016, четверг, 11:58 – ИА СОЧИ-24



Какие виды рака сможет побороть новое российское лекарство

Российские ученые продолжают клинические испытания революционного средства против рака. Препарат уникален тем, что не перестает действовать даже после прекращения приема.Новое отечественное средство против онкологических заболеваний, по данным разработчиков, эффективно при меланоме, раке мозга, легкого, почки, мочевого пузыря и шеи. Об этом сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения Олег Салагай со ссылкой на слова Дмитрия Морозова, президента компании BIOCAD."Кардинальное отличие данного класса препаратов состоит в том, что, в отличие от химиотерапевтических средств, они не перестают действовать после прекращения приема лекарства", – приводит Салагай слова президента компании-разработчика. Представитель Минздрава уточнил, что новое средство запускает иммунную реакцию для борьбы с опухолью. Это значительно увеличивает при терапии шансы на благополучный исход у пациентов даже с наиболее тяжелыми формами рака, сообщает "РИА Новости".Между тем, как уточнилпрезидент BIOCAD Дмитрий Морозов, новому средству от злокачественных опухолей предстоит длительное тестирование, прежде чем его можно будет внедрять массово. По его словам, испытания лекарства будут продолжаться еще не один год."У препаратов может быть много показаний, и каждый нужно будет подтверждать клиническими испытаниями. Сейчас препарат испытывается на меланоме кожи. Мы видим высокие результаты: у людей, которые продолжают лечиться этим препаратом, уменьшается первичный очаг опухоли и метастазирования". Примечательно, что отечественное лекарство будет доступнее импортного, сообщает Life.ru. В настоящее время стоимость потенциальных аналогов, разрабатываемых иностранными компаниями, составляет десять миллионов рублей в год за курс терапии. Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцовав эфире канала "Россия 24" заявила, что вещество, которое пока носит рабочее название PD-1, проходит вторую стадию клинических испытаний. Как писали Dni.Ru, в продаже это средство может появиться через один-полтора года. По информации министра, российские фармакологи уже начали производить таргетные препараты, блокирующие развитие заболевания.Напомним,злокачественные опухоли являются одной из главных причин смертности в большинстве развитых стран мира. По данным Министерства здравоохранения, за последние десять лет количество онкобольных в России выросло на 18%.Ежегодноонкологические заболевания обнаруживают у примерно 500 тысяч жителей нашей страны.В настоящее время от рака страдают около трех миллионов россиян.

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