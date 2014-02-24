Какие женщины нравятся российским альфа-самцам

3 марта 2017, пятница, 14:00 – ИА СОЧИ-24



Какие женщины нравятся российским альфа-самцам

Знаменитая сваха Роза Сябитова уверена, что выводы американских ученых о том, что мужчины выбирают себе жену на основании ее характера, нельзя распространить на Россию. По мнению телеведущей, в нашей стране мужчины более маскулинны, а потому предпочитают выбирать спутницу жизни по внешним данным."Давно замечено, что американские подходы с нами не работают. У нас совершенно другая ментальность. В России мужчина – это альфа-самец. Он никакой не толерантный, у нас всегда будет патриархальная система", – цитирует НСН Розу Сябитову. По мнению телеведущей, российские мужчины выбирают себе женщину на основе заложенной родовой программы. И, исходя из нее, в первую очередь они ценят внешность дамы. Российская сваха утверждает, что наибольшей популярностью у россиян пользуются полные и красивые дамы. "Красота – это показатель детородного здоровья, у красивых женщин рождаются красивые дети, у которых больше шансов и в карьере, и в жизни. Молодость – это здоровье, а широкая кость – возможность рожать не одного ребенка", – объясняет Сябитова. Характер же женщины, по мнению телеведущей, не имеет особого значения, так как в российской семье слабый пол всегда подстраивается под свою вторую половинку. Напомним, как писали Dni.ru, ранее американские ученые пришли к выводу, что для современных мужчин не так важна внешность избранницы, как ее внутренние качества. Оказалось, что сильная половина человечества берет в жены тех дам, которые умеют слушать своих партнеров, восхищаться ими, а также доброжелательно относятся к их друзьям и родным.

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