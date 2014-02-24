Калифорния уходит под землю

Долина Сан-Хоакин в северной части Калифорнии стремительно опускается под землю. Причиной тому стала мощная выкачка грунтовых вод в южных штатах. Данные о проседании Калифорнии удалось получить со спутников NASA. Начиная с 1920 года, долина Сан-Хоакин опустилась на 8,5 метра по отношению к остальной части Калифорнии. Причем в этом регионе зафиксированы две основные зоны, грунт в которых понизился сильнее всего, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.Одна из них представляет потенциальную угрозу для жителей Калифорнии. Своеобразная впадина образовалась вблизи от города Чоучилла рядом с системой транспортировки воды в южную часть штата. Скорость проседания земли на этой территории значительно возросла – за два года грунт опустился на 41 сантиметр.Вторая впадина расположена неподалеку от города Коркоран. В этой зоне уровень земли понизился на 60 сантиметров. "Оседание уже долгое время беспокоит жителей определенных регионов Калифорнии. Но нынешняя скорость этого процесса подвергает опасности инфраструктуру, обеспечивающую миллионы граждан", – заявил руководитель Департамента водных ресурсов Калифорнии Уильям Коул. "Выкачка грунтовых вод ставит под угрозу существование систему поставки воды в долину. Ситуация стала катастрофичной", – заключил он. Отметим, южные американские штаты получают большую часть пресной воды, выкачивая ее из артезианских источников. Это приводит к резкому проседанию грунта, а также появлению трещин на поверхности земли. Засуха в этих регионах лишь усугубляет сложившуюся ситуацию, и обильные осадки, выпавшие за последние несколько месяцев, не остановили проседание грунта.
Советник главы американского государства Келлиэнн Конуэй оправдалась за свое поведение во время состоявшейся 27 февраля в Белом доме встрече Дональда Трампа с лидерами африканской студенческой общины. По ее словам, у нее не было желания проявлять неуважение к кому-либо...»
Иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов прямых инвестиций – это на 17% больше показателя за 2015 год. Неожиданно для многих, основным иностранным инвестором "нэзалэжной" в 2016 году оказалась Россия...»
Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в честь 61-го дня рождения литовского президента – от украинцев и их лидера Порошенко. Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?..»
Эксперты рассказали подробнее о том, как будет функционировать система продовольственных карточек, разработанная для малоимущих граждан. Так, например, на эти средства можно будет купить только продукты питания, а не сигареты или водку...»
Европарламент со скрипом пытается установить правду о трагических событиях в Одессе. Очередные слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?" прошли в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе...»
Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что вскоре вновь может оказаться "виновником всех бед" по версии некоторых российских телевизионных журналистов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook...»
В правительстве Испании ввели должность так называемого "секс-короля" – человека, ответственного за повышение рождаемости в стране. Теперь эти обязанности будет выполнять сенатор Эдельмира Баррейра...»
Советник главы американского государства Келлиэнн Конуэй оправдалась за свое поведение во время состоявшейся 27 февраля в Белом доме встрече Дональда Трампа с лидерами африканской студенческой общины. По ее словам, у нее не было желания проявлять неуважение к кому-либо...»
Иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов прямых инвестиций – это на 17% больше показателя за 2015 год. Неожиданно для многих, основным иностранным инвестором "нэзалэжной" в 2016 году оказалась Россия...»
Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в честь 61-го дня рождения литовского президента – от украинцев и их лидера Порошенко. Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?..»
Эксперты рассказали подробнее о том, как будет функционировать система продовольственных карточек, разработанная для малоимущих граждан. Так, например, на эти средства можно будет купить только продукты питания, а не сигареты или водку...»
Европарламент со скрипом пытается установить правду о трагических событиях в Одессе. Очередные слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?" прошли в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе...»
Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что вскоре вновь может оказаться "виновником всех бед" по версии некоторых российских телевизионных журналистов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook...»
В правительстве Испании ввели должность так называемого "секс-короля" – человека, ответственного за повышение рождаемости в стране. Теперь эти обязанности будет выполнять сенатор Эдельмира Баррейра...»