Кандидат в президенты Франции увернулся от пощечины
17 января 2017, вторник, 21:46 – ИА СОЧИ-24
Кандидат в президенты Франции увернулся от пощечины
Экс-премьер Франции и кандидат на пост главы государства Мануэль Вальс чуть не получил пощечину. Инцидент произошел во время визита в Бретань. Казус случился на выходе из мэрии коммуны Ламбаль в департаменте Кот-д Армор, передает телеканал BFMTV. Вальс покидал здание, когда молодой человек, не входящий в его делегацию, попытался ударить его по лицу. Сотрудники безопасности быстро нейтрализовали нападавшего. Мужчина был задержан.
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Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»
Авторы программы The Late Show на телеканале CBS "прервали" передачу эфиром российского телеканала RT ("Russia Today") с известной композицией советского певца Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая передача недавний технический сбой на телеканале C-SPAN, эфир которого прервала трансляция RT, что впоследствии трактовалось некоторыми СМИ как очередная хакерская атака со стороны России...»