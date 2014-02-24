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Капитан Савченко взяла курс на женственность
21 марта 2017, вторник, 20:31 – ИА СОЧИ-24
Выяснилось, что модную верхнюю
одежду, которую предпочла Савченко, выпускает итальянский бренд Sandro Ferrone. Он
создает коллекции небольшими партиями, постоянно
обновляя ассортимент.
Такую же куртку свободного
кроя с вязаными рукавами на заклепках, с молниями и карманами по бокам можно
приобрести за 5189 гривен, сообщает "Страна.ua". Это около
11 тысяч рублей.
Пользователи соцсетей быстро
отреагировали на смену имиджа народного депутата, которая всегда отличалась
крайней строгостью в одежде и отсутствием макияжа. Многие предполагают, что Савченко
перевоплощается в женственный образ, потому что влюбилась.
Отметим, что недавно Надежда
Савченко кардинально сменила имидж, появившись
в прямом эфире телеканала News One в изумрудном
платье и с ярким макияжем: глаза были подчеркнуты тенями, а губы украшала помада
ягодного цвета. В таком виде
нардеп предстала перед публикой впервые.
Многие предположили,
что стать женственной бывшую летчицу заставили сотрудники телестудии. Впрочем,
гример Алина Фан опровергла эти слухи. "Савченко сама поставила задачу –
тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее… До сегодняшнего дня Савченко
отказывалась до эфира даже пудриться", – рассказала она.
Источник:
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