Капитан Савченко взяла курс на женственность

21 марта 2017, вторник, 20:31 – ИА СОЧИ-24



Капитан Савченко взяла курс на женственность

Народный депутат Рады, капитан Надежда Савченко продолжает осваивать женственный стиль в одежде. Украинка появилась в парламенте в туфлях на каблуках и элегантном темном пуховике итальянского бренда.Выяснилось, что модную верхнююодежду, которую предпочла Савченко, выпускает итальянский бренд Sandro Ferrone. Онсоздает коллекции небольшими партиями, постояннообновляя ассортимент.Такую же куртку свободногокроя с вязаными рукавами на заклепках, с молниями и карманами по бокам можноприобрести за 5189 гривен, сообщает "Страна.ua". Это около11 тысяч рублей.Пользователи соцсетей быстроотреагировали на смену имиджа народного депутата, которая всегда отличаласькрайней строгостью в одежде и отсутствием макияжа. Многие предполагают, что Савченкоперевоплощается в женственный образ, потому что влюбилась.Отметим, что недавно НадеждаСавченко кардинально сменила имидж, появившисьв прямом эфире телеканала News One в изумрудномплатье и с ярким макияжем: глаза были подчеркнуты тенями, а губы украшала помадаягодного цвета. В таком виденардеп предстала перед публикой впервые.Многие предположили,что стать женственной бывшую летчицу заставили сотрудники телестудии. Впрочем,гример Алина Фан опровергла эти слухи. "Савченко сама поставила задачу –тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее… До сегодняшнего дня Савченкоотказывалась до эфира даже пудриться", – рассказала она.

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