Капризный Лукашенко ждет поблажек от Путина

15 февраля 2017, среда, 11:13 – ИА СОЧИ-24



Капризный Лукашенко ждет поблажек от Путина

Капризы Александра Лукашенко не преследуют цели добиться полной независимости от Кремля. Президент Белоруссии хочет получить выгодные условия от Владимира Путина, считают западные аналитики.Белорусский лидер позволяет себе отказ от встреч спрезидентом России, курс на сближение с ЕС и экономические конфликты с Москвой.Это говорит о том, что влияние Кремля на территории соседней страны небезгранично, делает вывод немецкое издание Die Welt. И все же Лукашенко не ставит себе целью полностью уйтииз-под влияния Москвы, а лишь стремится добиться от Путина "более выгодныхусловий".Автор статьи напоминает, что на прошлой неделе АлександраЛукашенко ждали в Москве для переговоров с Владимиром Путиным на темуэнергетики. Поводом была правительственная встреча Российско-Белорусскогосоюза. Однако Лукашенко решил не ехать. "О чем нам говорить,если еще не решены вопросы, о которых мы договаривались?" – возмутилсяон. И это не первыйдемарш белорусского лидера в отношении Москвы: еще в декабре он отказался от посещениясаммита Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективнойбезопасности в Санкт-Петербурге.В отношении кризиса на Украине Лукашенко позиционируетБелоруссию как "нейтральное государство-посредник", а во внешнейполитике показывает себя как лидера, который способен отстаивать суверенитетстраны, в том числе и выступая против России, пишет издание. "Мы получилинашу независимость очень дешево. Другие народы должны были воевать. Сейчас нашабратская Украина ведет войну. Слава богу, что мы должны бороться за нашунезависимость прежде всего экономически, а не на войне или в политике",– напоминает автор слова Лукашенко. Минск и Москва сейчас конфликтуют из-за поставок нефти игаза. Лукашенко требует, чтобы цена на голубое топливо для Белоруссии была сокращена почтив два раза. В прошлом году он в одностороннем порядке решил платить меньше, хотя Москва требовала, чтобы Минск погасил долг в 550 миллионов долларов. В тоже время белорусский президент делает шаги навстречу ЕС. В частности, ввелбезвизовый режим для граждан 80 стран."То, что именно Лукашенко показывает недовольство,означает, что влияние Путина на соседней территории ограниченно. Россииприходится дорого платить за "преданную дружбу". Лукашенко пытаетсяизвлечь самое лучшее из географического положения своей страны, расположенноймежду Россией и ЕС, поэтому готов открыто спорить с Путиным, заключает автор.

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