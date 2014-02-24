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Капризный Лукашенко ждет поблажек от Путина
15 февраля 2017, среда, 11:13 – ИА СОЧИ-24
Белорусский лидер позволяет себе отказ от встреч с
президентом России, курс на сближение с ЕС и экономические конфликты с Москвой.
Это говорит о том, что влияние Кремля на территории соседней страны не
безгранично, делает вывод немецкое издание Die Welt. И все же Лукашенко не ставит себе целью полностью уйти
из-под влияния Москвы, а лишь стремится добиться от Путина "более выгодных
условий".Автор статьи напоминает, что на прошлой неделе Александра
Лукашенко ждали в Москве для переговоров с Владимиром Путиным на тему
энергетики. Поводом была правительственная встреча Российско-Белорусского
союза. Однако Лукашенко решил не ехать. "О чем нам говорить,
если еще не решены вопросы, о которых мы договаривались?" – возмутился
он. И это не первый
демарш белорусского лидера в отношении Москвы: еще в декабре он отказался от посещения
саммита Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной
безопасности в Санкт-Петербурге.В отношении кризиса на Украине Лукашенко позиционирует
Белоруссию как "нейтральное государство-посредник", а во внешней
политике показывает себя как лидера, который способен отстаивать суверенитет
страны, в том числе и выступая против России, пишет издание. "Мы получили
нашу независимость очень дешево. Другие народы должны были воевать. Сейчас наша
братская Украина ведет войну. Слава богу, что мы должны бороться за нашу
независимость прежде всего экономически, а не на войне или в политике",
– напоминает автор слова Лукашенко. Минск и Москва сейчас конфликтуют из-за поставок нефти и
газа. Лукашенко требует, чтобы цена на голубое топливо для Белоруссии была сокращена почти
в два раза. В прошлом году он в одностороннем порядке решил платить меньше, хотя Москва требовала, чтобы Минск погасил долг в 550 миллионов долларов. В то
же время белорусский президент делает шаги навстречу ЕС. В частности, ввел
безвизовый режим для граждан 80 стран."То, что именно Лукашенко показывает недовольство,
означает, что влияние Путина на соседней территории ограниченно. России
приходится дорого платить за "преданную дружбу". Лукашенко пытается
извлечь самое лучшее из географического положения своей страны, расположенной
между Россией и ЕС, поэтому готов открыто спорить с Путиным, заключает автор.
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