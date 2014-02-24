Катастрофа Ту-154 потрясла Медведева

"Глубоко потрясен катастрофой самолета Ту-154 над Черным морем". – написал на своей странице в Facebook премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что пассажиры лайнера летели в Сирию с очень доброй и мирной миссией. "С этой тяжелой утратой невозможно смириться, она невосполнима", – уверен глава правительства.Он подчеркнул, что обстоятельства расследования будут тщательно расследованы, а всем, кого коснулась эта трагедия, будет оказана необходимая помощь."От себя лично и от имени правительства Российской Федерации прошу передать семьям погибших слова поддержки и соболезнования. Искренне сочувствую и скорблю вместе с вами", – заключил Дмитрий Медведев.
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Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выразил глубокое сожаление гибелью известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»
Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал издевательский пост в своем "Фейсбуке" о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Он предложил принести к российскому посольству в Киеве бутылочку "Боярышника"...»