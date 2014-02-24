Керри написал прощальное письмо

5 января 2017, четверг, 18:00 – ИА СОЧИ-24



Керри написал прощальное письмо

Глава американской дипломатии Джон Керри написал прощальное письмо. В нем политик признал, что перезагрузка отношений между Россией и США принесла пользу.Госсекретарь США подготовил письмо по случаю окончания работы действующей администрации президента Барака Обамы. Он заявил, что политика нынешнего главы государства позволила получить выгоду как Москве, так и Вашингтону.По его словам, перезагрузки отношений в первую очередь повлияла на контроль за ядерным вооружением и организацию маршрута поставок снабжения для американских солдат в Афганистане. "В ряде случаев мы смогли работать вместе в сферах общих интересов", – написал дипломат, уточнив, что имеет ввиду такие стратегические вопросы, как координация действий по проблемам Арктики и ядерное соглашение с Ираном.Не забыл Керри и о разногласиях России и США по ряду вопросах, передает ТАСС. Глава американской дипломатии в очередной раз напал на Москву с голословными обвинениями в совершении хакерских атак, а также заявил о "военной интервенции в Сирию", опустив тот факт, что президент арабской республики Башар Асад сам попросил помощи у России.Отметим, даже известные взломщики называют утверждения Вашингтона о причастности Москвы к кибератакам истерией. В частности, такую точку зрения высказал знаменитый хакер Guccifer, который неоднократно получал несанкционированный доступ к секретной информации о политической верхушке США.Как писали Dni.Ru, кибервзломщик считает, что в сознании американцев все еще сильны установки холодной войны. "Жители США сошли с ума от мысли о русских и вторжении в их страну" – заявил он.

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