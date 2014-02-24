KFC массово отказывается от ресторанов в России

Yum! Brands Russia в течение двух лет намеревается устроить распродажу, продав около 180 ресторанов KFC. В результате число собственных заведений под этим брендом в компании сократится почти в 3,5 раза. К концу 2018 года компания Yum! Brands Russia, которая развивает в России рестораны KFC и Pizza Hut, планирует продать до 180 собственных ресторанов KFC франчайзинговым партнерам. Речь идет как о работающих, так и строящихся заведениях сети, отметили в пресс-службе компании. За продажу объектов Yum! Brands может выручить минимум 100 миллионов долларов. При этом компания продолжит владеть 50 заведениями в России. Отметим, что в нашей стране и СНГ у Yum! Brands в настоящее время 38 франчайзинговых партнеров.В рамках новой глобальной стратегии компания планирует увеличить долю франчайзинговых ресторанов в мире с 93 до 98%. Она намерена открыть к 2020 году до 1000 заведений, пишет газета "Коммерсант". Ранее сообщалось, что компания McDonald's запускает франчайзинговый проект за Уралом. Популярная сеть намерена открыть в Сибири 20 новых ресторанов. Как писали Dni.Ru, в планах корпорации – открывать по 50 заведений быстрого питания ежегодно. Между тем, в 2014 году были открыты 73 ресторана.
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В Киеве начали оправдываться за свой отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации...»
Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»
Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»
Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»