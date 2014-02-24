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"Кибербойца" Порошенко подняли на смех

25 января 2017, среда, 14:15 – ИА СОЧИ-24

"Кибербойца" Порошенко подняли на смех
"Кибербойца" Порошенко подняли на смех
Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Финляндиии Саули Ниинисте заявил, что Киев готов противостоять "российским кибератакам". Однако эксперты сомневаются как в наличии у Украины профессиональных кадров для соответствующих целей, так и искренности слов самого Порошенко.
"Россия совершает кибератаки не только против Украины, и это было подтверждено. У нас есть очень сильное киберподразделение, и поэтому Украина может контратаковать", – заявил глава украинского государства на пресс-конференции. В то же время он отметил, что Россия якобы собирается повторять свои успешные хакерские атаки против западных стран, которые, по словам Порошенко, стали самым эффективным инструментом Москвы в условиях гибридной войны. Однако эксперты в области информационной безопасности намекнули на абсурдность слов Порошенко и его оторванность от реальности. Так, шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" в в беседе с корреспондентами радио Sputnik заявил, что нет никаких доказательств причастности России к кибератакам, что главе украинского государства неплохо было бы иметь в виду.


При этом он отметил, что заявление Порошенко было сделано в Финляндии, что можно трактовать как попытку мобилизовать Хельсинки против Москвы. Кроме того, Букштейн высмеял слова украинского президента о наличии у Киева множества профессиональных специалистов, готовых противодействовать России в сфере информационной безопасности. "А офицеры этой армии где?" – вопрошает шеф-редактор "Мобильных телекоммуникаций, добавляя при этом, что обучить и натренировать их могут лишь специально присланные для этого специалисты из США. "Весь расчет на то, что публика неспециализированная, и она поверит. Но истины в его словах нет", – резюмировал Букштейн.
Западные страны неоднократно обвиняли Россию в масштабных кибератаках во время предвыборной кампании в США. Между тем никаких доказательств "вмешательства Кремля" в Вашингтоне не предоставили. Выпущенный в начале января доклад американских спецслужб на эту тему лишь повторил прошлые антироссийские пассажи тамошних политиков и пропагандистов, однако никаких реальных фактов "руки Москвы" авторы документа не предоставили. Отвечая на критику журналистов в адрес подготовивших документ спецслужб, представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что реальных фактов не предоставлено потому, что "они секретны и не подлежат разглашению".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:15
"Кибербойца" Порошенко подняли на смех

Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Финляндиии Саули Ниинисте заявил, что Киев готов противостоять "российским кибератакам". Однако эксперты сомневаются как в наличии у Украины профессиональных кадров для соответствующих целей, так и искренности слов самого Порошенко...»

сегодня, 14:13
Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке

Информация о том, что руководитель отдела кадров следственного изолятора №2 зверски расправился со своей падчерицей и женой, забив их молотком, не нашла своего подтверждения..»

сегодня, 14:01
80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка

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сегодня, 13:30
Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками

Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»

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