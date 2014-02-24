Киев готовит показательное убийство Максаковой

21 февраля 2017, вторник, 13:16 – ИА СОЧИ-24



Киев готовит показательное убийство Максаковой

СБУ готовит ритуальное жертвоприношение. В качестве "сакральной жертвы" выступают сбежавшие на Украину Денис Вороненков и Мария Максакова.Спецслужбы Украины раскручивают парочку бывших российскихдепутатов в соответствии со своим сценарием. Когда Вороненков и Максаковадостигнут пика популярности в украинском и западном информационном поле, ихубьют, а вину возложат на Россию и Путина, уверен военный эксперт АлександрЖилин. "Операция по своей сути проста. Сперва сформировали мотивацию бегства наУкраину. Причем Максакова идет первым номером, поскольку она известная певица,представительница высокого искусства, которую может лишить жизни только бешеныйзверь. Вороненков вторичен, поскольку он всего лишь депутат: муж Максаковой",– написал Жилин на своей страничке в Facebook.Эффект от запланированной операции должен быть наибольшим,так что для пиара "сладкой парочки" не жалеют ни сил, ни средств, отмечает эксперт."После переезда на Украину сладкую парочку начинаютраскручивать украинские и англосакские СМИ. Первые несколько дней их делаютузнаваемыми. Затем из них начинают лепить непримиримых борцов с Путиным и егокровавым режимом. Каждый божий день этот образ усиливается разными байками обэтих героях. Слова: Кремль, Путин, Москва, Россия составляют суть всех ток-шоуи интервью с участием Вороненкова и Максаковой", – продолжает раскручиватьпредполагаемый сценарий аналитик. "Сейчас их ведут на пик информационной вершины. Кактолько задача будет выполнена, эту неумную парочку специально обученные люди изСБУ убьют. Причем показательно жестоко! Чтобы мир содрогнулся от увиденного!" – пишет Жилин. А обвинят во всем "Кремль, чудовищного Путина, ФСБ – на фонеэмоционального видео этот бред все проглотят", – заключает эксперт.Александр Жилин заявляет, что выступает с подобнымпредупреждением с одной целью – попытаться спасти прежде всего Максакову. Хотяк обоим предателям, признается военный специалист, испытывает "чувствобрезгливости". В подтверждение этой версии Жилин напоминает о своемпредупреждении относительно Бориса Немцова. За 20 дней до гибели оппозиционногополитика эксперт писал, что из него уже сделали "антипутинскую сакральнуюжертву". "А ведь Немцова можно было спасти. Другой вопрос: кому иради чего?" – заключает он.Напомним, бывший член фракции КПРФ Денис Вороненков скрываетсяна Украине. Он перебрался туда вместе с женой, экс-депутатом нижней палатыроссийского парламента Марией Максаковой, и получил украинское гражданство. Вороненковобъяснил свое бегство тем, что опасается преследований со стороны спецслужб. ВРоссии экс-депутату предъявлено заочное обвинение в организации рейдерскогозахвата здания стоимостью пять миллионов долларов. Он объявлен в розыск. На Украине бывший коммунист дал показания в прокуратуре против экс-президента страны Виктора Януковича.

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