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Киев испугался экологической катастрофы
21 февраля 2017, вторник, 16:44 – ИА СОЧИ-24
Насалик отреагировал на слова главы
Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского о том, что если
властями будет перекрыта линия разграничения в Донбассе, навсегда
закроются шахты на неподконтрольной правительству Украины территории.
Министр подчеркнул, что это приведет к страшным последствиям на всей
территории Украины."Остановка шахт будет грозить экологической
катастрофой, поскольку не будет откачиваться вода", – цитирует Насалика
РИА Новости Украина. При таком развитии событий пострадает гражданское
население.
Напомним, в конце января украинские
радикальные активисты заблокировали на ряде
участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву
территорией Донбасса. Блокаду объявили
бессрочной. Причины ее, по заявлениям организаторов, обусловлены борьбой с контрабандой.
Служба безопасности Украины осудила
действия радикалов, назвав их незаконными. Однако справиться с ними полицейским не удалось.
Из-за блокады Донбасса на Украине
начались перебои с поставками угля антрацитовой группы. Власти страны были
вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике для экономии ресурсов.Как писали Dni.ru, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик говорил о том, что единственной
альтернативой углю из Донбасса для Украины может быть только поставка ресурсов
из России. Также он отметил, что импортировать полезные ископаемые из
Южно-Африканской республики (ЮАР) сейчас не представляется возможным.
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