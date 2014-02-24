Киев лишили последнего шанса обдурить Москву

29 марта 2017, среда, 18:59 – СОЧИ-24



Киев лишили последнего шанса обдурить Москву

Высокий суд Лондона, на который так надеялись киевские власти, вынес решение в пользу Москвы. Украину обязали выплатить России три миллиарда долларов кредита, взятого во время президентства Виктора Януковича."Суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либоаргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и,как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументовзащиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающегопрения сторон", – сообщили в Министерстве финансов России.При этом в Лондоне указали: учитывая, что речь идет отребовании исполнить обязательства по долговому инструменту, у ответчикаотсутствуют какие-либо подлежащие рассмотрению в суде аргументы в пользунепризнания обоснованности этого требования. "Таким образом, суд вынесокончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациямв полном объеме", – отметили в ведомстве.По данным Минфина, каких-либо дополнительных слушаний поданному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается. Между тем Украина ужезаявила о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.Напомним, трехмиллиардный кредит Киев получил подоговоренности Владимира Путина с бывшим тогда президентом Украины ВикторомЯнуковичем. Соглашение подразумевало предоставление 15 миллиардов долларовчерез размещение украинских ценных бумаг. Долг был оформлен в видееврооблигаций по английскому праву. Облигации на три миллиарда были размещенына Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счетсредств Фонда национального благосостояния.После госпереворота новые киевские власти ввели мораторий навыплаты Москве. Бывший тогда премьером Арсений Яценюк мотивировал это тем, чтоРоссия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне счастными кредиторами.Россия обратилась с иском о взыскании с Украины долга вВысокий суд Лондона в феврале 2016-го. При этом на конец 2015 годазадолженность составляла три миллиарда долларов плюс 75 миллионов невыплаченныхпроцентов. Каждый день просрочки обойдется Киеву еще в 700 тысяч долларов.

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