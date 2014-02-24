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Киев лишили последнего шанса обдурить Москву

29 марта 2017, среда, 18:59 – СОЧИ-24

Киев лишили последнего шанса обдурить Москву
Киев лишили последнего шанса обдурить Москву
Высокий суд Лондона, на который так надеялись киевские власти, вынес решение в пользу Москвы. Украину обязали выплатить России три миллиарда долларов кредита, взятого во время президентства Виктора Януковича.
"Суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо
аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и,
как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов
защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего
прения сторон", – сообщили в Министерстве финансов России.
При этом в Лондоне указали: учитывая, что речь идет о
требовании исполнить обязательства по долговому инструменту, у ответчика
отсутствуют какие-либо подлежащие рассмотрению в суде аргументы в пользу
непризнания обоснованности этого требования. "Таким образом, суд вынес
окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям
в полном объеме", – отметили в ведомстве.
По данным Минфина, каких-либо дополнительных слушаний по
данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается. Между тем Украина уже
заявила о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

Напомним, трехмиллиардный кредит Киев получил по
договоренности Владимира Путина с бывшим тогда президентом Украины Виктором
Януковичем. Соглашение подразумевало предоставление 15 миллиардов долларов
через размещение украинских ценных бумаг. Долг был оформлен в виде
еврооблигаций по английскому праву. Облигации на три миллиарда были размещены
на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет
средств Фонда национального благосостояния.
После госпереворота новые киевские власти ввели мораторий на
выплаты Москве. Бывший тогда премьером Арсений Яценюк мотивировал это тем, что
Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с
частными кредиторами.
Россия обратилась с иском о взыскании с Украины долга в
Высокий суд Лондона в феврале 2016-го. При этом на конец 2015 года
задолженность составляла три миллиарда долларов плюс 75 миллионов невыплаченных
процентов. Каждый день просрочки обойдется Киеву еще в 700 тысяч долларов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 19:28
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