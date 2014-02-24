Киев накажет пенсионеров из-за ненависти к России

27 марта 2017, понедельник, 15:43 – СОЧИ-24



Киев накажет пенсионеров из-за ненависти к России

С начала апреля Пенсионный фонд Украины (ПФУ) перестанет выплачивать деньги пенсионерам через "дочки" российских банков. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщили местные СМИ.По информации журналистов, решено автоматически перевести пенсионеров на обслуживание в отделения "Укрпочты" по месту регистрации. Там они и будут получать свою пенсию до тех пор, пока не выберут для обслуживания какой-либо из украинских банков.Стоит отметить, что ситуация с российскими финансовыми учреждениями на Украине резко обострилась в середине марта, когда представители некоторых украинских националистических организаций перекрыли доступ в головной офис "Сбербанка" в Киеве. Они загородили вход в здание защитными роллерами, а после этого стали закладывать дверные проемы кирпичами.Свои действия беснующиеся радикалы объяснили тем, что "Сбербанк" поддерживает "российскую агрессию в Донбассе", намекая на состоявшееся несколькими днями ранее признание крупнейшей российской финансовой организацией паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, националисты заявили, что атаки на офис "Сбербанка" и других кредитных учреждений будут продолжены. Министерство иностранных дел России прокомментировало недавнюю серию атак со стороны представителей украинских радикальных организаций на отделения российских банков. В Москве уверены, что такие акции станут "выстрелом в ногу" нынешней власти в Киеве. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, атаки на отделения российских банков происходят при фактическом попустительстве со стороны украинских властей. "Найден очередной "страшный враг", от которого, мол, происходят все беды на Украине, – это банки с российским капиталом, давно и успешно работающие в стране на благо ее же экономики, финансовой системы и в интересах многочисленных украинских вкладчиков", – сказано в сообщении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

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