Киев нарушит вековые традиции назло России

7 февраля 2017, вторник, 20:16 – ИА СОЧИ-24



Киев нарушит вековые традиции назло России

Депутаты Киевского городского совета на заседании постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования 7 февраля согласовали расторжение договоров аренды для трех участков, предоставленных российскому посольству на Украине. Отмечается, что эти площади не были застроены.Формальной причинойрасторжения соглашений стало нецелевое использование участков и невыполнениеусловий договоров. Украинские депутаты пообещали после возвращения земли подгородской контроль обустроить на них скверы.Три земельных участка в 1998 году были предоставлены России в пользование на 49 лет, сообщает пресс-службаКиевского городского совета. Пословам депутата городского парламента Игоря Мирошниченко, "за одну гривну аренднойплаты на год" Россия имела право "строить новое посольство, консульство ирезиденцию посла или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках или дажепродавать".Киевскийнародный избранник подчеркнул, что Россия, "к счастью, этим правом воспользоватьсяне успела". Это и стало поводом для разрыва соглашений. Речь идет о расторжении договоров аренды земельного участкаплощадью 0,197 гектара на улице Спасской, 14, земельного участка площадью0,3634 гектара на улице Спасской, 13-15 и на улице Боричев ток, 17, 19, 21площадью 0,3771 гектара.Российская сторона отреагировала на решение Киева. По словам статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, расторгнуть договоры с посольствомРоссии Украине будет непросто. "Договор аренды участков – это серьезный документ, нужнопосмотреть насколько серьезна эта задумка", – цитирует дипломата ТАСС. "Расторгнуть этот договор не так просто, даже несмотря на жгучеежелание некоторых представителей Киевсовета все это дело порвать", – утверждает он.

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