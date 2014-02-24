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Киев нарушит вековые традиции назло России
7 февраля 2017, вторник, 20:16 – ИА СОЧИ-24
Формальной причиной
расторжения соглашений стало нецелевое использование участков и невыполнение
условий договоров. Украинские депутаты пообещали после возвращения земли под
городской контроль обустроить на них скверы.
Три земельных участка в 1998 году были предоставлены России в пользование на 49 лет, сообщает пресс-служба
Киевского городского совета. По
словам депутата городского парламента Игоря Мирошниченко, "за одну гривну арендной
платы на год" Россия имела право "строить новое посольство, консульство и
резиденцию посла или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках или даже
продавать".
Киевский
народный избранник подчеркнул, что Россия, "к счастью, этим правом воспользоваться
не успела". Это и стало поводом для разрыва соглашений. Речь идет о расторжении договоров аренды земельного участка
площадью 0,197 гектара на улице Спасской, 14, земельного участка площадью
0,3634 гектара на улице Спасской, 13-15 и на улице Боричев ток, 17, 19, 21
площадью 0,3771 гектара.
Российская сторона отреагировала на решение Киева. По словам статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, расторгнуть договоры с посольством
России Украине будет непросто. "Договор аренды участков – это серьезный документ, нужно
посмотреть насколько серьезна эта задумка", – цитирует дипломата ТАСС. "Расторгнуть этот договор не так просто, даже несмотря на жгучее
желание некоторых представителей Киевсовета все это дело порвать", – утверждает он.
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