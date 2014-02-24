Киев обвинил Белый дом в срыве встречи Порошенко и Трампа
27 марта 2017, понедельник, 11:31 – СОЧИ-24
Киев обвинил Белый дом в срыве встречи Порошенко и Трампа
Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дата встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа до сих пор не определена. По его словам, переговоры должны были состояться в конце февраля, но помешали "непростые процессы" в Белом доме. "Встреча на высшем уровне состоится, как только две стороны согласуют повестку дня, а также наполнение будущей встречи", – цитирует Елисеева украинское издание "Сегодня". По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы переговоры лидеров двух стран прошли как можно скорее. Елисеев сообщил, что консультации, которые были запланированы на конец февраля, перенесли по объективным причинам. "На тот момент, к сожалению, еще не были заняты ключевые позиции в новой американской администрации, в Госдепе, в Совете нацбезопасности", – пояснил он. Встреча глав государств откладывается и из-за отсутствия конкретной повестки. "В ближайшее время планируем продолжение контактов на высоком уровне для согласования таких договоренностей", – заверил представитель Администрации президента Украины.По словам Елисеева, Киев удовлетворен уровнем и интенсивностью контактов с Вашингтоном. Он напомнил, что Петр Порошенко дважды общался по телефону с Дональдом Трампом и "имел продолжительную и плодотворную встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в феврале в Мюнхене".
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Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дата встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа до сих пор не определена. По его словам, переговоры должны были состояться в конце февраля, но помешали "непростые процессы" в Белом доме...»
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт предложил проводить совместные конференции европейских парламентариев и членов Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) по главным угрозам современности. Эта идея российской стороной уже поддержана, сообщил спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин...»
Удивительно, что на месте убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова первыми оказались люди президента Украины Петра Порошенко – журналисты принадлежащего ему "5 канала". Как выяснилось, они проезжали мимо отеля "Премьер-Палац" аккурат во время стрельбы...»
Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дата встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа до сих пор не определена. По его словам, переговоры должны были состояться в конце февраля, но помешали "непростые процессы" в Белом доме...»