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Киев отвернулся от напавшего на Берлин депутата

9 февраля 2017, четверг, 19:30 – ИА СОЧИ-24

Киев отвернулся от напавшего на Берлин депутата
Киев отвернулся от напавшего на Берлин депутата
Власти Украины считают неприемлемым поведение депутата Рады из "Блока Петра Порошенко", который разрисовал фрагмент Берлинской стены у посольства ФРГ в Киеве. В МИДе отметили, что Алексей Гончаренко совершил эмоциональный поступок, но прибегать к такого рода акциям в дальнейшем не следует.
Перформанс народного избранники раскритиковали не только в дипведомстве,
президент Украины Петр Порошенко назвал поведение депутата парламентской
фракции его партии Алексея Гончаренко недостойным. "Это его частная
позиция, она не отражает позицию политической силы", – сказал Порошенко.
Генеральная прокуратура Украины начала уголовное
производство в связи хулиганскими действиями депутата, дело заведено по факту
мелкого хулиганства. В германском МИДе тоже отреагировали на этот поступок:
дипломаты выразили сожаление и назвали действия парламентария у посольства неподобающими.
 Коллеги депутата по Верховной раде осудили
его поступок, а фракция "Радикальной партии" потребовала рассмотреть
вопрос об отзыве Гончаренко из ПАСЕ.
Ранее Гончаренко в знак протеста против высказываний посла
ФРГ на Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово nein
("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории
немецкого посольства в Киеве.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко известен своими
националистическими взглядами, он не раз попадал в поле зрения журналистов и
общественности. После его участия в событиях 2-го мая 2014 года в Одессе
некоторые политики обвиняли депутата в причастности к убийствам. Позже вместе с
другим депутатом – Юлием Мамчуром, Алексей Гончаренко устроил символическое
награждение турецкого пилота, сбившего российский самолет в небе над Сирией 24
ноября 2015 года. В свою очередь руководитель комитета Верховной рады по
иностранным делам Анна Гопко призвала бойкотировать посла Германии в Киеве
Эрнста Райхеля после его громкого заявления. Напомним, дипломат говорил о том,
что выборы в ЛНР и ДНР могут пройти и без украинского участия. В Киеве при этом
подчеркивают, что голосование в неподконтрольных официальной украинской власти
районах Донбасса может состояться только после устойчивого прекращения огня и
вывода всех воинских формирований.
Эти заявления расходятся с действиями Украины, войска
которой в конце января – начале февраля пошли в наступление, игнорируя тем
самым Минские договоренности. Ополченцы самопровозглашенных республик
юго-востока фиксировали провокации практически на всей линии соприкосновения.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 21:15
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