Киев отвернулся от напавшего на Берлин депутата

9 февраля 2017, четверг, 19:30 – ИА СОЧИ-24



Киев отвернулся от напавшего на Берлин депутата

Власти Украины считают неприемлемым поведение депутата Рады из "Блока Петра Порошенко", который разрисовал фрагмент Берлинской стены у посольства ФРГ в Киеве. В МИДе отметили, что Алексей Гончаренко совершил эмоциональный поступок, но прибегать к такого рода акциям в дальнейшем не следует.Перформанс народного избранники раскритиковали не только в дипведомстве,президент Украины Петр Порошенко назвал поведение депутата парламентскойфракции его партии Алексея Гончаренко недостойным. "Это его частнаяпозиция, она не отражает позицию политической силы", – сказал Порошенко.Генеральная прокуратура Украины начала уголовноепроизводство в связи хулиганскими действиями депутата, дело заведено по фактумелкого хулиганства. В германском МИДе тоже отреагировали на этот поступок:дипломаты выразили сожаление и назвали действия парламентария у посольства неподобающими.Коллеги депутата по Верховной раде осудилиего поступок, а фракция "Радикальной партии" потребовала рассмотретьвопрос об отзыве Гончаренко из ПАСЕ.Ранее Гончаренко в знак протеста против высказываний послаФРГ на Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово nein("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территориинемецкого посольства в Киеве.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко известен своиминационалистическими взглядами, он не раз попадал в поле зрения журналистов иобщественности. После его участия в событиях 2-го мая 2014 года в Одессенекоторые политики обвиняли депутата в причастности к убийствам. Позже вместе сдругим депутатом – Юлием Мамчуром, Алексей Гончаренко устроил символическоенаграждение турецкого пилота, сбившего российский самолет в небе над Сирией 24ноября 2015 года. В свою очередь руководитель комитета Верховной рады поиностранным делам Анна Гопко призвала бойкотировать посла Германии в КиевеЭрнста Райхеля после его громкого заявления. Напомним, дипломат говорил о том,что выборы в ЛНР и ДНР могут пройти и без украинского участия. В Киеве при этомподчеркивают, что голосование в неподконтрольных официальной украинской властирайонах Донбасса может состояться только после устойчивого прекращения огня ивывода всех воинских формирований.Эти заявления расходятся с действиями Украины, войскакоторой в конце января – начале февраля пошли в наступление, игнорируя темсамым Минские договоренности. Ополченцы самопровозглашенных республикюго-востока фиксировали провокации практически на всей линии соприкосновения.

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