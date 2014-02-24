|10 февраля, пятница
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Киев отвернулся от напавшего на Берлин депутата
9 февраля 2017, четверг, 19:30 – ИА СОЧИ-24
Перформанс народного избранники раскритиковали не только в дипведомстве,
президент Украины Петр Порошенко назвал поведение депутата парламентской
фракции его партии Алексея Гончаренко недостойным. "Это его частная
позиция, она не отражает позицию политической силы", – сказал Порошенко.
Генеральная прокуратура Украины начала уголовное
производство в связи хулиганскими действиями депутата, дело заведено по факту
мелкого хулиганства. В германском МИДе тоже отреагировали на этот поступок:
дипломаты выразили сожаление и назвали действия парламентария у посольства неподобающими.
Коллеги депутата по Верховной раде осудили
его поступок, а фракция "Радикальной партии" потребовала рассмотреть
вопрос об отзыве Гончаренко из ПАСЕ.
Ранее Гончаренко в знак протеста против высказываний посла
ФРГ на Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово nein
("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории
немецкого посольства в Киеве.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко известен своими
националистическими взглядами, он не раз попадал в поле зрения журналистов и
общественности. После его участия в событиях 2-го мая 2014 года в Одессе
некоторые политики обвиняли депутата в причастности к убийствам. Позже вместе с
другим депутатом – Юлием Мамчуром, Алексей Гончаренко устроил символическое
награждение турецкого пилота, сбившего российский самолет в небе над Сирией 24
ноября 2015 года. В свою очередь руководитель комитета Верховной рады по
иностранным делам Анна Гопко призвала бойкотировать посла Германии в Киеве
Эрнста Райхеля после его громкого заявления. Напомним, дипломат говорил о том,
что выборы в ЛНР и ДНР могут пройти и без украинского участия. В Киеве при этом
подчеркивают, что голосование в неподконтрольных официальной украинской власти
районах Донбасса может состояться только после устойчивого прекращения огня и
вывода всех воинских формирований.
Эти заявления расходятся с действиями Украины, войска
которой в конце января – начале февраля пошли в наступление, игнорируя тем
самым Минские договоренности. Ополченцы самопровозглашенных республик
юго-востока фиксировали провокации практически на всей линии соприкосновения.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.