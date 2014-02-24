Киев поставили на место в скандале с "Евровидением"

27 марта 2017, понедельник, 09:00 – СОЧИ-24



Киев поставили на место в скандале с "Евровидением"

Планы украинских властей сорвать участие России в "Евровидении" оказались под угрозой. Глава оргкомитета мероприятия Франк-Дитер Фрайлинг намерен сделать все возможное для того, чтобы представитель Москвы отправился на конкурс.Власти Украины не предоставили официального уведомления о том, что россиянке Юлии Самойловой запрещено участвовать в "Евровидении", сообщил Франк-Дитер Фрайлинг. "Президент или премьер-министр страны могли бы озвучить это решение. Конечно, Европейский вещательный союз должен соблюдать законы Украины, но мы ясно дали понять, что ожидаем, чтобы все исполнители смогли выступить на конкурсе", – заявил он в интервью Der Tagesspiegel.По словам главы оргкомитета, если запрет на въезд Самойловой останется в силе, Европейский вещательный союз все равно постарается обеспечить участие России в конкурсе. Возможно, Москву на мероприятии представит другой исполнитель.Ранее в женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза заявили о намерении отстоять право Самойловой поехать на смотр. "Мы продолжаем напряженно работать, чтобы этого достичь. Желание Eвропейского вещательного союза состоит в том, чтобы все артисты, участвующие в этом году в конкурсе "Евровидение", могли выступить", – заявил официальный представитель организации Дэвид Гудман.Напомним, что 22 марта Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Позже организаторы предложили ей выступить дистанционно, но Москва ответила отказом. В руководстве Первого канала подчеркнули, что выдвинули певицу по всем правилам. Украине как принимающей стороне следовало обеспечить всем участникам возможность выступить на сцене "Евровидения".

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