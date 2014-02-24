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Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками
25 января 2017, среда, 13:30 – ИА СОЧИ-24
Подразделения российской армии войдут на белорусскую территорию
в рамках учений "Запад-2017". По крайней мере часть из них останется
в Белоруссии, уверен военный эксперт с Украины."Пока все дружно ждали подлянки от Кремля где-нибудь в
Прибалтике или Одессе, Путин нашел простой и изящный выход – оккупировать
Белоруссию", – пишет Алексей Арестович. По его мнению, такие шаги выгодны Кремлю
по нескольким причинам. В частности, Украине придется выделять дополнительное
финансирование на оборону из-за угрозы вторжения со стороны Белоруссии. Кроме
того, Киев будет вынужден увеличивать численность войск на белорусском
направлении.В результате обострится внутриполитическая ситуация на
Украине – из-за того, что властям придется проводить дополнительные волны
мобилизации. "Способности европейских элит, развращенных 70-летними
тепличными условиями под зонтиком безопасности НАТО, к серьёзному,
консолидированному и принципиальному боданию с Россией, мягко говоря, вызывают
очень сильные сомнения. Таким образом, летом этого года радикально изменится
вся военно-политическая обстановка в Восточной (а потом и всей) Европе", -
пишет блогер на странице соцсети Facebook. "Опротестовать мягкую оккупацию Белоруссии у Запада нет
формального повода: Белоруссия и Россия – в одном Союзном государстве. Возможности
Украины по купированию российской игры также весьма и весьма ограниченны по
сумме причин: от недальновидности политического руководства до весьма
вероятного внутреннего кризиса, в который мы весьма уверенно вползаем", – отметил
Арестович.Далее эксперт приводит различные сценарии развития ситуации,
включая противостояние Москвы и Минска. "Количество соответствующих
публикаций в белорусском сегменте интернета, показывает, что народ и лидеры
мнений Белой Руси вполне понимают сложившуюся угрозу, а значит – начинают
готовиться к ее отражению, хотя бы пока и только в интеллектуальном
пространстве", – уверен блогер. При любом развитии событий, спокойная
жизнь для Белоруссии закончилась, заключает Арестович.Украинский эксперт известен противоречивыми прогнозами. Он предсказывал как "сдачу Украины администрацией Порошенко Путину", так и процветание страны к 2021 году.
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