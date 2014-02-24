Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками

25 января 2017, среда, 13:30 – ИА СОЧИ-24



Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками

Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик".Подразделения российской армии войдут на белорусскую территориюв рамках учений "Запад-2017". По крайней мере часть из них останетсяв Белоруссии, уверен военный эксперт с Украины."Пока все дружно ждали подлянки от Кремля где-нибудь вПрибалтике или Одессе, Путин нашел простой и изящный выход – оккупироватьБелоруссию", – пишет Алексей Арестович. По его мнению, такие шаги выгодны Кремлюпо нескольким причинам. В частности, Украине придется выделять дополнительноефинансирование на оборону из-за угрозы вторжения со стороны Белоруссии. Крометого, Киев будет вынужден увеличивать численность войск на белорусскомнаправлении.В результате обострится внутриполитическая ситуация наУкраине – из-за того, что властям придется проводить дополнительные волнымобилизации. "Способности европейских элит, развращенных 70-летнимитепличными условиями под зонтиком безопасности НАТО, к серьёзному,консолидированному и принципиальному боданию с Россией, мягко говоря, вызываюточень сильные сомнения. Таким образом, летом этого года радикально изменитсявся военно-политическая обстановка в Восточной (а потом и всей) Европе", -пишет блогер на странице соцсети Facebook. "Опротестовать мягкую оккупацию Белоруссии у Запада нетформального повода: Белоруссия и Россия – в одном Союзном государстве. ВозможностиУкраины по купированию российской игры также весьма и весьма ограниченны посумме причин: от недальновидности политического руководства до весьмавероятного внутреннего кризиса, в который мы весьма уверенно вползаем", – отметилАрестович.Далее эксперт приводит различные сценарии развития ситуации,включая противостояние Москвы и Минска. "Количество соответствующихпубликаций в белорусском сегменте интернета, показывает, что народ и лидерымнений Белой Руси вполне понимают сложившуюся угрозу, а значит – начинаютготовиться к ее отражению, хотя бы пока и только в интеллектуальномпространстве", – уверен блогер. При любом развитии событий, спокойнаяжизнь для Белоруссии закончилась, заключает Арестович.Украинский эксперт известен противоречивыми прогнозами. Он предсказывал как "сдачу Украины администрацией Порошенко Путину", так и процветание страны к 2021 году.

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