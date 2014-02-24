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Киев придумал новый способ засудить Москву

20 февраля 2017, понедельник, 16:16 – ИА СОЧИ-24

Киев придумал новый способ засудить Москву
Киев придумал новый способ засудить Москву
Киев намерен подать очередной иск против Москвы в Европейский суд по правам человека. Украинским юристам кажется, что Россия неоднократно нарушала права человека в Донбассе и Крыму.
Новые обвинения украинских властей в отношении России не
выдерживают никакой критики. Согласно известной поговорке Киев никак не хочет увидеть
бревно в своем глазу. RT сообщает, что в Министерстве юстиции Украины создан
специальный отдел, который займется поиском доказательств "преступлений"
России в Крыму и Донбассе. Сотрудники этого отдела будут опрашивать свидетелей,
показания которых должны укрепить позиции страны в Страсбурге, где Украина мечтает
отсудить у России несколько сотен миллиардов долларов.
Это не первый иск к России, который власти Незалежной направляют
в международные суды. Например,
только Европейский суд по правам человека должен рассмотреть пять заявлений.
Они касаются событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией, с фактом которого Украина не согласна. Также страна подала два иска в Международный суд ООН по поводу шельфа Черного моря и финансирования терроризма.
Несмотря на то, что украинских юристов консультируют американские
адвокаты, выиграть иски против России будет непросто, полагают эксперты. Процессы могут затянуться на годы.

По мнению завкафедрой международного права юридического
факультета МГУ Алексея Исполинова, тактика украинских властей состоит не
столько в том, чтобы выигрывать какие-либо дела, сколько в том, чтобы завалить
Россию исками.

Представитель Киева в Венецианской комиссии,
кандидат юридических наук Владимир Пилипенко напомнил в этой связи опыт Грузии,
которая обратилась в Международный суд ООН с иском против России в рамках
Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Представление Тбилиси в
итоге было отклонено судом.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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