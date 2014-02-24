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Киев приготовил новый газовый демарш
18 января 2017, среда, 14:44 – ИА СОЧИ-24
В
пресс-службе украинской газовой компании заявили, что Киев не будет платить по
долгам до решения Стокгольмского суда. "В обосновании к счету "Газпром"
ссылается на норму "бери или плати". "Нафтогаз" не планирует оплачивать этот
счет до принятия решения арбитражным трибуналом", – сказали представители холдинга.
Там подчеркнули, что на протяжении всего 2016 года
компания неоднократно заявляла о своей готовности приобрести природный газ у
"Газпрома" на условиях, применяемых к закупкам газа у этого поставщика в 2014 и
2015 годах.
Ранее
российский "Газпром" направил в Киев счет на
оплату газа, невыбранного украинской компанией в 2016 году по условию
"бери или плати". Между двумя
компаниями действует соглашение о купле-продаже природного газа, согласно
которому Украина обязана ежегодно
оплачивать минимальное годовое количество газа. В соответствии с условиями этого контракта, "Газпром" накануне, 17 января, выставил
"Нафтогазу Украины" счет на
сумму 5,319 миллиарда долларов. Как подчеркнули в российской компании, украинская
сторона обязана оплатить его в течение 10 дней.
"Это
основополагающий, базовый принцип работы газовой отрасли. Он обязывает
поставщика резервировать добычные и газотранспортные мощности под
законтрактованный объем газа. Он гарантирует, что этот газ будет продан только
указанному в контракте покупателю", – заявил председатель правления "Газпрома"
Алексей Миллер.
С ноября 2015 года Украина не импортировала
газ по действующему контракту с "Газпромом", сообщает ТАСС. Киев не
устраивала цена, которую предложила Москва. Тем не менее при прокачке российского
газа в Европу Украина обязана купить определенный объем голубого топлива или
заплатить за отказ от покупки.
Источник:
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