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Киев признал Милонова угрозой

29 марта 2017, среда, 12:14 – СОЧИ-24

Киев признал Милонова угрозой
Киев признал Милонова угрозой
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому депутату Виталию Милонову. Кроме того, эксперты считают, что за высказывания и действия против Киева парламентарию грозит уголовная ответственность.
"Сообщаем, что по состоянию на сегодня в уголовных производствах, которые расследуются следственными органами безопасности, сообщение о подозрении указанному вами гражданину (Виталию Милонову. – Прим. ред.) не осуществлялось, уголовное производство в отношении него не начинались и не расследовались. Указанному вами гражданину запрещен въезд на территорию Украины органами Службы безопасности Украины", – цитирует информацию ведомства издание "Обозреватель". Вместе с тем украинское издание приводит ряд высказываний российского депутата, которые якобы доказывают, что он является потенциальной угрозой для Киева. Опрошенные журналистами эксперты также заявили, что Милонову может грозить привлечение к уголовной ответственности за "действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Украины.В качестве доказательств "угрожающего" поведения российского депутата издание приводит несколько его высказываний в СМИ. В частности, в одном из своих выступлений Милонов обещает приехать в Киев и защитить представительницу России на "Евровидении-2017" Юлию Самойлову от "разгневанных бандеровцев". Депутата же решение Киева обрадовало. "Честно говоря, я не придаю значения этому решению. Отношусь к этому как к похвале. Хуже, если бы мне медаль вручили на территории Украины, вот это был бы действительно несмываемый позор", – цитирует Милонова ТАСС. Отметим, украинские власти регулярно пополняют свой черный список представителями российской политики, культуры и шоу-бизнеса. Так, недавно СБУ запретила въезд в страну участнице музыкального конкурса "Евровидение" певице Юлии Самойловой.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:29
Испанского посла отчитали за критику Путина

Москва ответила на заявления посла Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне, которые он сделал во время заседания пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве. В российском МИДе считают недопустимыми подобные высказывания...»

сегодня, 14:01
Греф забрал к себе Максимовскую

Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь будет работать в Сбербанке. Глава кредитной организации Герман Греф предложил ей должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций...»

сегодня, 13:59
Максакова предъявила России требования

Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, требует провести заочный суд по делу о мошенничестве ее супруга. Об этом сообщил адвокат погибшего Андрей Гривцов...»

сегодня, 13:30
Сбербанк потерял сотни миллионов на Украине

Убытки Сбербанка от продажи украинской "дочки" не ограничиваются разницей между суммой сделки и уставным капиталом филиала. Организация потеряла практически все инвестированные в нее средства, то есть примерно 950 миллионов долларов...»

сегодня, 13:16
Чем грозит России брекзит

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сегодня, 13:01
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Незадолго до смерти Денис Вороненков обратился с заявлением в Мосгорсуд. Бывший депутат Госдумы отправил в Россию письмо, в котором пожаловался на угрозы в свой адрес...»

сегодня, 12:14
Киев признал Милонова угрозой

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому депутату Виталию Милонову. Кроме того, эксперты считают, что за высказывания и действия против Киева парламентарию грозит уголовная ответственность...»
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