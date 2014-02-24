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Киев пугает ЕС толпой украинских беженцев

16 февраля 2017, четверг, 12:58 – ИА СОЧИ-24

Киев пугает ЕС толпой украинских беженцев
Киев пугает ЕС толпой украинских беженцев
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пригрозил Европе большими неприятностями, если та предоставит России свободу действий. Политик пообещал, что в этом случае страны Евросоюза наводнят толпы беженцев.
"Нельзя вести переговоры за нашими спинами о судьбе Украины", – заявил Аваков и отметил, что Киев готов дать отпор Москве. "Украина, возможно, даже лишится независимости и перестанет существовать как государство,
и Россию ждут катастрофические последствия", – цитирует его издание
Die Welt. Министр напомнил, что армия Украины насчитывает 250 тысяч солдат. Также Киев готовы защищать 130 тысяч полицейских, пограничников и бойцов Национальной гвардии. Аваков пригрозил и ЕС. По его словам, в случае обострения конфликта Киева и Москвы европейские страны ждет новый миграционный кризис: туда ринутся толпы украинских беженцев. "Эта трагедия ударит по Европе гораздо сильнее, чем сирийская. В этом конфликте Европа не имеет права выступать на стороне России. Я думаю, что Польша это хорошо понимает, как и страны Балтии. Они будут следующими, если мы не остановим такое развитие событий", – предупредил чиновник. Добавим, что Украина продолжает надеяться на благосклонность Европы. По некоторым данным, Киев рассчитывает, что уже в июне 2017 года Брюссель введет безвизовый режим. Впрочем, эксперты весьма скептически относятся к этим ожиданиям. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:15
На севере Москвы разбился мужчина

Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»

вчера, 21:59
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн

Безработная жительница столицы заявила в полицию о том, что бывший любовник вместе с подельниками украли у нее имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей...»

вчера, 21:30
Как выглядит типичный преступник

Столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет...»

вчера, 21:00
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее

На территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана террорист-смертник устроил взрыв, передает "Газета.ru"..»

вчера, 21:00
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе

Украинские военные хотят вовлечь в конфликт с ополченцами в Донбассе иностранных журналистов. На линии разграничения готовится масштабная провокация...»

вчера, 20:58
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы

Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»

вчера, 20:45
На Украине завели дело против майора Прилепина

В Киеве завели уголовное дело в отношении российского писателя Захара Прилепина. Недавно он отправился в Донбасс отстаивать интересы ополченцев и мирного населения...»
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