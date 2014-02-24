Киев раскрыл "тайну" убийцы Вороненкова

24 марта 2017, пятница, 13:30 – ИА СОЧИ-24



Киев раскрыл "тайну" убийцы Вороненкова

Украинские власти уверенно претендуют на премию всемирного конкурса научной фантастики. Скончавшийся в больнице, не приходя в сознание, убийца Вороненкова успел рассказать следователям всю свою биографию. В частности о том, что прошел подготовку в "российской школе диверсантов", основанной НКВД.Ужасные секреты "агента-убийцы" раскрыл на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Как выяснилось, застреливший экс-депутата Дениса Вороненкова – гражданин Украины Паршов Павел Александрович 1988 года рождения, уроженец города Севастополя – агент российских спецслужб.Надо сказать, что всю информацию (кроме, конечно, принадлежности к ФСБ) гениальные украинские следователи собрали очень быстро. У них, видимо, случилось прозрение: проверили карманы подстреленного киллера и наши предусмотрительно захваченные им с собой на место преступления документы.Остальное выяснить было не так легко – но тут украинским пинкертонам помогла та самая любовь к фантастике. Оказывается, Паршов никогда не выезжал за границы Украины. И вдруг, в 2015 году, ушел пешком в Белоруссию. Оттуда – в Россию, прямо в школу для диверсантов, "созданную еще во времена сталинского НКВД".Народный комиссариат внутренних дел всплыл в деле Вороненкова неслучайно. Действовавший в 1934-1946 годах орган для некоторых стал символом сталинских репрессий. Но сейчас важно не это – а то, что подразделения НКВД гоняли по лесам тех самых бандеровцев, которые сегодня на Украине стали национальными героями. Процитируем творение Геращенко. "Ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений вооруженных сил или Национальной гвардии, желательно имеющей громкое имя в общественном сознании, и делать вид, что он обыкновенный солдат. Здоровый, сильный молодой человек, гражданин Украины, успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии", – пишет советник главы МВД."В боевых действиях участия не принимал. Уволился в августе 2016 года. После чего ждал получения команды действовать из Москвы. Вчера он ее получил, а сегодня исполнил, унеся с собой в могилу Дениса Вороненкова", – заключил он.Но еще больше ужасает советника тот факт, что до сих пор неизвестно, "сколько таких Павлов Паршовых засланы к нам за последние годы в украинские спецслужбы, полицию, Национальную гвардию, Вооруженные силы, другие органы власти". Но скоро Геращенко это узнает – он пообещал! Кстати, представители украинских спецслужб задаются вопросом: почему "смертельно опасного для России Вороненкова" (как назвал коллегу другой беглец, Илья Пономарев) так плохо охраняли? Бывший замглавы СБУ Александр Скипальский открыто говорит о провале. "Подобной фигуры у нас раньше не было, а сама тема обсуждалась на уровне президента. Его вообще должны были охранять – чтобы ни одна муха не села, а он выходил с одним охранником. Это непрофессионализм, из которого нужно делать выводы", – критикует коллег эксперт.Хотя, скорее всего, и критики понимают: если Вороненкова не охраняли – значит, это кому-нибудь нужно. И уж точно не России.

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