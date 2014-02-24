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Киев "спрятал" Гиви и Моторолу в Приднестровье

13 февраля 2017, понедельник, 14:59 – ИА СОЧИ-24

Киев "спрятал" Гиви и Моторолу в Приднестровье
Киев "спрятал" Гиви и Моторолу в Приднестровье
Гиви и Моторола не погибли, они скрываются. Конспирологические версии убийств героев Донбасса выдвигают украинские журналисты.
Михаил Толстых и Арсений Павлов не были убиты, а скрылись в
Приднестровье или в Крыму. Об этом заявил в телеэфире украинский журналист
Андрей Дихтяренко. "Не хватает следов, тело невозможно идентифицировать. Я
даже допускаю, что и Гиви, и Моторола могут сейчас находиться где-то в бегах в
Приднестровье, или даже в Крыму, или в России", – сказал он в
программе телеканала "112 Украина".11 февраля стало известно, что спецслужбы Донецкой народной
республики вышли на след убийц командира батальона ополченцев "Сомали" Михаила Толстых, известного
под позывным Гиви. "Мы вышли на след преступников и заявляем, что каждый
из них понесет наказание", – сказал замглавы оперативного командования республики
Эдуард Басурин.Полковник армии ДНР Михаил Толстых был убит 8 февраля в
своем кабинете. Террорист использовал огнемет "Шмель". Гиви принимал
участие в боях за Славянск, Иловайск и аэропорт Донецка. Еще один герой Донбасса, Арсений Павлов (позывной Моторола), был убит 16 октября 2016 года. Его взорвали
ночью в лифте собственного дома. Как установило следствие, организовали теракт
украинские спецслужбы.Наблюдатели считают, что покушения на командиров в ДНР и
недавнее обострение под Авдеевкой – звенья одной цепи. Эти шаги не могут
изменить военный баланс сил. Цель у Киева другая – спровоцировать армии Донецкой
и Луганской народных республик, чтобы те перешли в наступление. Тогда
украинские власти снова побегут за помощью к Западу, обвиняя Москву (которая
при этом не является стороной конфликта) в нарушении договоренностей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:44
Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным

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сегодня, 17:14
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сегодня, 17:14
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