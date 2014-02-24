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Киев утратил последнюю связь с Донбассом
3 марта 2017, пятница, 16:00 – ИА СОЧИ-24
Захарченко подчеркнул,
что жители Донбасса давно живут в подобных условиях, и его решение
– ответ Киеву. Он напомнил, что ДНР продавала уголь, но украинские активисты лишили республику этой возможности,
заблокировав участки железной дороги.
Свою позицию по данному вопросу глава ДНР озвучил на пресс-конференции 3 марта. "Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить
зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить
в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", – цитирует Захарченко РИА Новости.
Выставленный Донбассом ультиматум Киеву
прокомментировали в Кремле. "В данном случае
неспособность или нежелание Киева избавиться от этой транспортной блокады,
конечно, вызывает недоумение", – цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия
Пескова Lenta.ru. Он добавил, что транспортная блокада ДНР мешает
реализации минских соглашений и дестабилизирует ситуацию в целом. Напомним, железная
дорога близ города Бахмут в Донецкой области была заблокирована
украинскими активистами в начале февраля 2017 года. Киев объяснил, что это поможет "не допустить
торговлю с сепаратистами". Вскоре Донбасс лишился железнодорожного
сообщения в районе Авдеевки.
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