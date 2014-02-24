Киев в экстазе от звонка Трампа Порошенко

10 февраля 2017, пятница, 10:01 – ИА СОЧИ-24



Киев в экстазе от звонка Трампа Порошенко

Разговор Дональда Трампа и Петра Порошенко состоялся несколько дней назад, а Киев все еще в эйфории от этого события. Глава украинского МИДа Павел Климкин похвастался, что лично присутствовал при беседе, которая вышла вовсе не протокольной."Она была очень глубокой по содержанию, поскольку началасьс нескольких фраз приветствия и сразу перешла к сути, буквально с третьей-четвертойфразы. Очень конкретный разговорчто происходит, почему происходит",заявил Климкин и добавил, что Порошенко подробно рассказал Трампу оситуации вокруг Авдеевки.По словам руководителя украинского МИДа, глава США и так былв курсе событий в Донбассе. "Со стороны американского президента звучалиочень глубокие вопросы, которые свидетельствуют, что он был проинформирован. Онзнал факты, и это была действительно хорошая беседа", – подчеркнулКлимкин.Министр особо отметил, что он и заместительглавы администрации президента Украины Константин Елисеев присутствовали прибеседе и слышали содержание разговора лидеров двух стран. Подробностями Климкин решил не делиться, передает УНИАН. Примечательно, что Трамп через несколько дней после разговора сПорошенко заявил, что США не владеют полной информацией о ситуации на Украине. "Мыне знаем достоверно о том, что там происходит", – сказал политик винтервью телеканалу Fox News. По его словам, в этом еще предстоит разобраться.

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