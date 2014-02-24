|10 февраля, пятница
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Киев в экстазе от звонка Трампа Порошенко
10 февраля 2017, пятница, 10:01 – ИА СОЧИ-24
"Она была очень глубокой по содержанию, поскольку началась
с нескольких фраз приветствия и сразу перешла к сути, буквально с третьей-четвертой
фразы. Очень конкретный разговор
–
что происходит, почему происходит",
–
заявил Климкин и добавил, что Порошенко подробно рассказал Трампу о
ситуации вокруг Авдеевки.По словам руководителя украинского МИДа, глава США и так был
в курсе событий в Донбассе. "Со стороны американского президента звучали
очень глубокие вопросы, которые свидетельствуют, что он был проинформирован. Он
знал факты, и это была действительно хорошая беседа", – подчеркнул
Климкин.Министр особо отметил, что он и заместитель
главы администрации президента Украины Константин Елисеев присутствовали при
беседе и слышали содержание разговора лидеров двух стран. Подробностями Климкин решил не делиться, передает УНИАН. Примечательно, что Трамп через несколько дней после разговора с
Порошенко заявил, что США не владеют полной информацией о ситуации на Украине. "Мы
не знаем достоверно о том, что там происходит", – сказал политик в
интервью телеканалу Fox News. По его словам, в этом еще предстоит разобраться.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.