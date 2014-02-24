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Киев в страхе разродился планами по Донбассу

28 февраля 2017, вторник, 10:58 – ИА СОЧИ-24

Киев в страхе разродился планами по Донбассу
Киев в страхе разродился планами по Донбассу
Планы по урегулированию конфликта в Донбассе вдруг полезли как грибы после дождя. Едва ли не каждый второй украинский политик сегодня считает своим долгом представить собственную схему умиротворения сторон. Толчком к такому "творчеству" послужил хаос в США – и, соответственно, страх Киева лишиться поддержки Вашингтона, – а также накопившаяся за три года усталость от разрушительных последствий Майдана.
Путей спасения Украины, оказывается, множество. Так,
тайный поклонник Дональда Трампа из состава Рады, Виктор Балога, предложил провести на Украине референдум о статусе Донбасса. И если жители страны выскажутся за независимость региона, отгородить его стеной. А олигарх Сергей Тарута считает, что в местные и областные советы Донецкой и Луганской областей следует вернуть депутатов, избранных в 2010 году, – тогда Киев согласится считать их партнерами по переговорам.
Наибольший резонанс вызвал план, предложенный малоизвестным
депутатом Верховной рады Андреем Артеменко. Видимо потому, что нардеп
удостоился чести обсудить свою схему с помощниками американского президента, а
в итоге об этом написала The New York Times. Артеменко призвал сдать Крым "в
аренду" России и провести референдум по автономии Донбасса. Такой план,
впрочем, едва ли реалистичен: Москва не собираются арендовать собственную
территорию, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.Экономическая
ситуация на Украине едва ли улучшится, пока продолжается конфликт в Донбассе. Страны
Запада тем временем заняты собственными проблемами. Все это подрывает
позиции Порошенко, который "самую большую ставку" сделал на их помощь. Если украинский лидер лишится этой поддержки, у его противников, в том числе
реваншистов Януковича, увеличиваются шансы на возвращение, считает автор статьи.
Кстати, план, который предполагает возвращение на Украину
Виктора Януковича, существует. Бывший президент, со своей стороны, направил мировым
лидерам письмо, в котором призвал надавить на Киев для выполнения минских
соглашений. В случае их невыполнения необходимо провести референдум о статусе
Донбасса, считает он.Авторы этих разнообразных планов чувствуют, что настроения
на Украине меняются после нескольких лет изнурительного конфликта и неудачных
реформ. Недавние соцопросы показали, что жители подконтрольных Киеву областей
юго-востока страны считают события 2014 года госпереворотом и обвиняют новые
власти в срыве минских соглашений. Почти три четверти украинцев признают, что
ситуация в государстве в 2016 году изменилась к худшему.В то же время цель изобретателей схем урегулирования вовсе
не в том, чтобы прийти к принятию мирного плана. Просто политики пытаются
сыграть на контрасте с беспомощностью правительства, пишет издание. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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