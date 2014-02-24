Киев в страхе разродился планами по Донбассу

28 февраля 2017, вторник, 10:58 – ИА СОЧИ-24



Киев в страхе разродился планами по Донбассу

Планы по урегулированию конфликта в Донбассе вдруг полезли как грибы после дождя. Едва ли не каждый второй украинский политик сегодня считает своим долгом представить собственную схему умиротворения сторон. Толчком к такому "творчеству" послужил хаос в США – и, соответственно, страх Киева лишиться поддержки Вашингтона, – а также накопившаяся за три года усталость от разрушительных последствий Майдана.Путей спасения Украины, оказывается, множество. Так,тайный поклонник Дональда Трампа из состава Рады, Виктор Балога, предложил провести на Украине референдум о статусе Донбасса. И если жители страны выскажутся за независимость региона, отгородить его стеной. А олигарх Сергей Тарута считает, что в местные и областные советы Донецкой и Луганской областей следует вернуть депутатов, избранных в 2010 году, – тогда Киев согласится считать их партнерами по переговорам.Наибольший резонанс вызвал план, предложенный малоизвестнымдепутатом Верховной рады Андреем Артеменко. Видимо потому, что нардепудостоился чести обсудить свою схему с помощниками американского президента, ав итоге об этом написала The New York Times. Артеменко призвал сдать Крым "варенду" России и провести референдум по автономии Донбасса. Такой план,впрочем, едва ли реалистичен: Москва не собираются арендовать собственнуютерриторию, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.Экономическаяситуация на Украине едва ли улучшится, пока продолжается конфликт в Донбассе. СтраныЗапада тем временем заняты собственными проблемами. Все это подрываетпозиции Порошенко, который "самую большую ставку" сделал на их помощь. Если украинский лидер лишится этой поддержки, у его противников, в том числереваншистов Януковича, увеличиваются шансы на возвращение, считает автор статьи.Кстати, план, который предполагает возвращение на УкраинуВиктора Януковича, существует. Бывший президент, со своей стороны, направил мировымлидерам письмо, в котором призвал надавить на Киев для выполнения минскихсоглашений. В случае их невыполнения необходимо провести референдум о статусеДонбасса, считает он.Авторы этих разнообразных планов чувствуют, что настроенияна Украине меняются после нескольких лет изнурительного конфликта и неудачныхреформ. Недавние соцопросы показали, что жители подконтрольных Киеву областейюго-востока страны считают события 2014 года госпереворотом и обвиняют новыевласти в срыве минских соглашений. Почти три четверти украинцев признают, чтоситуация в государстве в 2016 году изменилась к худшему.В то же время цель изобретателей схем урегулирования вовсене в том, чтобы прийти к принятию мирного плана. Просто политики пытаютсясыграть на контрасте с беспомощностью правительства, пишет издание.

СОЧИ 24