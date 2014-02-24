Киев жертвует Крымом ради изменника Януковича

24 января 2017, вторник, 18:44 – ИА СОЧИ-24



Киев жертвует Крымом ради изменника Януковича

Выдвинутое против экс-президента Украины Виктора Януковича обвинение в государственной измене может привести к пересмотру позиции Киева по Крыму. Такое мнение озвучил адвокат политика Виталий Сердюк.Обвинение Генеральной прокуратуры в отношении Януковичафактически перечеркивает притязания Украины на Крым и ее позицию,представленную в ООН при голосовании за резолюцию по Крыму в 2014 году. О том,что документ теперь может быть изменен, заявил защитник экс-президента Украины. Юрист пояснил, что резолюция принималась,в том числе, на основании официальной позиции Украины, которую почти три годаназад озвучил в Совбезе ООН постоянный представитель страны Юрий Сергеев."Обсуждение тогда ходило вокруг письма ВиктораЯнуковича от 1 марта 2014 года, по которому сейчас его обвиняют в госизмене",– подчеркнул адвокат.Сердюк отметил, что сейчас генеральный прокурор Украины ЮрийЛуценко в возбужденном против Януковича деле о госизмене предоставляет этому письмуосновное доказательственное значение. В частности, Луценко, апеллируя к письму,утверждает, что Янукович по состоянию на 1 марта 2014 все еще был президентомУкраины. Но, прокурор, видимо, забыл о том, что еще 22 февраля Верховная радаприняла постановление о так называемом самоустранении президента Украины иуправление страной взяли на себя другие политики. Между тем резолюция Совбеза ООН 68/262 от 27 марта 2014 года сейчас являетсяосновополагающим документом, подтверждающим на международном уровне позициюУкраины по Крыму. Она подтверждает суверенитет и территориальную целостностьУкраины в ее признанных границах и не признает законности какого бы то ни былоизменения статуса Республики Крым и города Севастополя. Но топорные действиягенпрокуратуры, по мнению адвоката Януковича, могут привести к пересмотру этогодокумента.Украинские СМИ недавно опубликовали фотографии письмаЯнуковича к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года. В посланиипрезидент просит российского лидера ввести войска на территорию страны "длявосстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населенияУкраины".После обнародования текста этого письма 9 декабря 2016 годаГенеральная прокуратура Украины заявила, что в отношении Виктора Януковичавозбуждено уголовное дело о государственной измене. Защита экс-президентаутверждает, что он не имеет статуса подозреваемого, так как вручение официальногодокумента "было ненадлежащим".Сам Янукович сообщил,что у него до сих пор нет никаких сведений от украинской прокуратурыотносительно преступлений, в которых его обвиняют и он по-прежнему готов даватьпоказания киевскому суду по видеосвязи. Во время событий на Майдане ВикторЯнукович был вынужден покинуть Украину, сейчас он живет на территории России, вРостове-на-Дону.

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