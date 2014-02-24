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Киев жертвует Крымом ради изменника Януковича
24 января 2017, вторник, 18:44 – ИА СОЧИ-24
Обвинение Генеральной прокуратуры в отношении Януковича
фактически перечеркивает притязания Украины на Крым и ее позицию,
представленную в ООН при голосовании за резолюцию по Крыму в 2014 году. О том,
что документ теперь может быть изменен, заявил защитник экс-президента Украины. Юрист пояснил, что резолюция принималась,
в том числе, на основании официальной позиции Украины, которую почти три года
назад озвучил в Совбезе ООН постоянный представитель страны Юрий Сергеев.
"Обсуждение тогда ходило вокруг письма Виктора
Януковича от 1 марта 2014 года, по которому сейчас его обвиняют в госизмене",
– подчеркнул адвокат.
Сердюк отметил, что сейчас генеральный прокурор Украины Юрий
Луценко в возбужденном против Януковича деле о госизмене предоставляет этому письму
основное доказательственное значение. В частности, Луценко, апеллируя к письму,
утверждает, что Янукович по состоянию на 1 марта 2014 все еще был президентом
Украины. Но, прокурор, видимо, забыл о том, что еще 22 февраля Верховная рада
приняла постановление о так называемом самоустранении президента Украины и
управление страной взяли на себя другие политики. Между тем резолюция Совбеза ООН 68/262 от 27 марта 2014 года сейчас является
основополагающим документом, подтверждающим на международном уровне позицию
Украины по Крыму. Она подтверждает суверенитет и территориальную целостность
Украины в ее признанных границах и не признает законности какого бы то ни было
изменения статуса Республики Крым и города Севастополя. Но топорные действия
генпрокуратуры, по мнению адвоката Януковича, могут привести к пересмотру этого
документа.
Украинские СМИ недавно опубликовали фотографии письма
Януковича к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года. В послании
президент просит российского лидера ввести войска на территорию страны "для
восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения
Украины".
После обнародования текста этого письма 9 декабря 2016 года
Генеральная прокуратура Украины заявила, что в отношении Виктора Януковича
возбуждено уголовное дело о государственной измене. Защита экс-президента
утверждает, что он не имеет статуса подозреваемого, так как вручение официального
документа "было ненадлежащим".
Сам Янукович сообщил,
что у него до сих пор нет никаких сведений от украинской прокуратуры
относительно преступлений, в которых его обвиняют и он по-прежнему готов давать
показания киевскому суду по видеосвязи. Во время событий на Майдане Виктор
Янукович был вынужден покинуть Украину, сейчас он живет на территории России, в
Ростове-на-Дону.
Источник:
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