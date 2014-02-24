Киевлян научат правильно надевать презервативы

Международный день презерватива отметят в Киеве. 4 февраля в Мыстецком арсенале пройдет мастер-класс, на котором украинцев научат правильно пользоваться этим крайне необходимым предметом.
Посетителей Мыстецкого арсенала – комплекса в центре столицы Украины – ждут "оригинальные инсталляции" и не менее оригинальные мастер-классы. "В программе открытия: презентация экстравагантных инсталляций на тему безопасной любви от фэшен-дизайнера Алексея Залевского, мастер-класс по правильному надеванию презервативов и безопасному сексу, экспресс-тестирование на ВИЧ, раздача презервативов", – цитирует организаторов сайт "Вгороде". Отмечается, что тестирование на ВИЧ можно будет пройти с 4 по 8 февраля. Пользователи соцсетей встретили новость с большим воодушевлением, назвав мероприятие "курсами повышения квалификации". Мыстецкий арсенал – проект, инициированный лично президентом Украины Виктором Ющенко "с целью создания художественного и музейного комплекса европейского уровня". В XVII веке на этом месте располагался Вознесенский девичий монастырь. Ныне существующее здание – арсенал, который был построен в 1783—1801 годах. С начала XIX века здесь располагались военные склады, мастерские по ремонту оружия и конной амуниции. На протяжении XX века здание использовалось для военных нужд.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»