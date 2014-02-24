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Киевский суд приказал обыскать Путина

22 декабря 2016, четверг, 13:29 – ИА СОЧИ-24

Киевский суд приказал обыскать Путина
Киевский суд приказал обыскать Путина
Печерский суд Киева вынес постановление, которое позволяет правоохранительным органам Украины провести оперативно-следственные мероприятия в зданиях администрации президента России. Решение было принято в связи с расследованием в отношении бывшего главы украинского государства Виктора Януковича.

Экс-президент обвиняется на Украине в обращении за военной помощью к России во время событий января-февраля 2014 года, когда он был отстранен от власти в результате государственного переворота. По заявлению следователя, Янукович самоустранился от своих обязанностей главы государства, после чего якобы обратился с письменным заявлением к Владимиру Путину с просьбой помочь ему восстановить свою власть в Киеве.Как сообщается, украинские следователи хотят найти этот документ, который бы подтвердил призыв Януковича к иностранному вмешательству и дал бы дополнительные основания для его уголовного преследования. Что касается реакции российской стороны, то она пока не последовала. Сам же вопрос об обыске должен быть решен в течение последующих 30 дней. Напомним, в начале прошлого года на фоне обострения ситуации на Донбассе Верховная рада Украины большинством голосов признала Россию "страной-агрессором". Затем Киев обратился к международным организациям с требованием поддержать решение украинского парламента. Вскоре после этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что принятие данного решения – очередной акт информационной войны против России. При этом она отметила, что все обвинения Киева в адрес Москвы бессмысленны и необъективны. "Агрессоры – это те, кто развязал гражданскую братоубийственную войну, кто убивает женщин, детей и стариков, кто из тяжелого вооружения бомбит населенные пункты, уничтожает жилые дома, школы, больницы, устраивает блокаду юго-востока", – сказала тогда парламентарий.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:44
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В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
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Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

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сегодня, 17:46
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