Киевский суд приказал обыскать Путина

Печерский суд Киева вынес постановление, которое позволяет правоохранительным органам Украины провести оперативно-следственные мероприятия в зданиях администрации президента России. Решение было принято в связи с расследованием в отношении бывшего главы украинского государства Виктора Януковича.
Экс-президент обвиняется на Украине в обращении за военной помощью к России во время событий января-февраля 2014 года, когда он был отстранен от власти в результате государственного переворота. По заявлению следователя, Янукович самоустранился от своих обязанностей главы государства, после чего якобы обратился с письменным заявлением к Владимиру Путину с просьбой помочь ему восстановить свою власть в Киеве.Как сообщается, украинские следователи хотят найти этот документ, который бы подтвердил призыв Януковича к иностранному вмешательству и дал бы дополнительные основания для его уголовного преследования. Что касается реакции российской стороны, то она пока не последовала. Сам же вопрос об обыске должен быть решен в течение последующих 30 дней. Напомним, в начале прошлого года на фоне обострения ситуации на Донбассе Верховная рада Украины большинством голосов признала Россию "страной-агрессором". Затем Киев обратился к международным организациям с требованием поддержать решение украинского парламента. Вскоре после этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что принятие данного решения – очередной акт информационной войны против России. При этом она отметила, что все обвинения Киева в адрес Москвы бессмысленны и необъективны. "Агрессоры – это те, кто развязал гражданскую братоубийственную войну, кто убивает женщин, детей и стариков, кто из тяжелого вооружения бомбит населенные пункты, уничтожает жилые дома, школы, больницы, устраивает блокаду юго-востока", – сказала тогда парламентарий.
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Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»