Киеву померещилась в метро "рука Кремля"

1 марта 2017, среда, 21:44 – ИА СОЧИ-24



Киеву померещилась в метро "рука Кремля"

Пассажиры киевского метро 1 марта заметили на табло турникетов надпись календарной даты на русском языке. Администрации киевской подземки объяснила происходящее "происками Кремля".Киевский метрополитен заподозрилв инциденте "руку Кремля". Русскоязычная надпись появлялась наэлектронном табло после использованияжетона или прикладывания проездного к турникету."Рука Кремля добралась к нашимтурникетам. И вместо мелодичного "1 березня" сегодня мы все увидели"1 марта", -написано на странице киевского метрополитена в Facebook. При этом автор поста попыталсяотшутиться.При этом была упомянута и местная певица Марта, и еетезка из запрещенной в России украинскойорганизации Украинская повстанческая армия (УПА) марта Черная, которая работала стенографисткой в оккупированном немцами Львове во времяВеликой Отечественной войны. В посте говорится о том, что инцидент – вовсе нерекламная акция, а "предательство".Также на странице метросообщается, что работы по решению проблемы уже ведутся. На устранениенеполадки может понадобиться несколько дней.Кроме того, былоотмечено, что виновных в ошибке заставят учить "Кобзарь" ТарасаШевченко и читать вслух все произведения Павла Загребельного.Отметим, что в метро украинской столицыдля обозначений используется только украинский и английский языки.

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