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Киеву померещилась в метро "рука Кремля"

1 марта 2017, среда, 21:44 – ИА СОЧИ-24

Киеву померещилась в метро "рука Кремля"
Киеву померещилась в метро "рука Кремля"
Пассажиры киевского метро 1 марта заметили на табло турникетов надпись календарной даты на русском языке. Администрации киевской подземки объяснила происходящее "происками Кремля".
Киевский метрополитен заподозрил
в инциденте "руку Кремля". Русскоязычная надпись появлялась на
электронном табло после использования
жетона или прикладывания проездного к турникету.
"Рука Кремля добралась к нашим
турникетам. И вместо мелодичного "1 березня" сегодня мы все увидели
"1 марта", -написано на странице киевского метрополитена в Facebook. При этом автор поста попытался
отшутиться.
При этом была упомянута и местная певица Марта, и ее
тезка из запрещенной в России украинской
организации Украинская повстанческая армия (УПА) марта Черная, которая работала стенографисткой в оккупированном немцами Львове во время
Великой Отечественной войны. В посте говорится о том, что инцидент – вовсе не
рекламная акция, а "предательство".
Также на странице метро
сообщается, что работы по решению проблемы уже ведутся. На устранение
неполадки может понадобиться несколько дней.
Кроме того, было
отмечено, что виновных в ошибке заставят учить "Кобзарь" Тараса
Шевченко и читать вслух все произведения Павла Загребельного.
Отметим, что в метро украинской столицы
для обозначений используется только украинский и английский языки.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:29
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вчера, 21:14
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